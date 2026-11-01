Маркет изделий ручной работы от локальных брендов и мастеров. Место, где соединяются традиции, творчество и современность. Где культурный код города отражается в каждом изделии, каждом орнаменте, каждой детали. В программе: - Товары от местных мастеров: украшения, декор, сладости, полезные подарки - Мастер-классы: новогодние чудеса своими руками - Почта Деда Мороза: письма и открытки самым родным - Живая музыка и лекторий - Музыкальное лото и квиз - Аниматоры и аквагрим Даты проведения: 19 и 20 декабря с 11:00 до 20:00 Вход свободный