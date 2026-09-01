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Попкорн Маркет

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1

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Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Попкорн Маркет — фестиваль идей. Есть места, после которых хочется что-то поменять: переставить мебель, найти новое украшение, попробовать другой аромат или наконец начать делать что-то своё. 12 и 13 сентября на Хлебозаводе №9 соберутся бренды со всей России: одежда, украшения, керамика, парфюмерия, предметы для дома, искусство и еда. Здесь можно найти одежду с характером у «Пренебрежно» и SHULAI, вещи с якутскими мотивами у Saqa Omuk, парфюмерию от «Рассеянного света», ароматы-воспоминания Sharing the moments и ремесленные продукты «Наследия Вкусов». А ещё в программе: — мастер-классы: от гербариев и коллажей из луговых цветов до росписи светильников; — актёрские и речевые тренинги; — «Латина в розовом»; — DJ-сеты; — специальные предложения от участников; — бесплатный попкорн первым гостям. 12-13 сентября c 12:00-21:00

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