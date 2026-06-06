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Фестиваль керамики 4ceramics

Культурный центр ЗИЛ
Восточная ул., 4, к. 1

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Первый крупнейший в России фестиваль керамики, объединяющий весь спектр керамической индустрии: от производителей и поставщиков до лучших авторских брендов и мастерских со всей страны. Посетителей ждут: 70+ авторских брендов со всей страны создадут уникальные стенды-инсталляции, продуманные до мелочей самим авторов и олицетворяющий его стиль. Наполнят его изысканной посудой, арт-объектами, декором, подарками и новогодними украшениями, созданными вручную, с собственной философией и стилем каждого мастера. Производители и поставщики привезут новинки: материалы, инструменты, стеки, глазури, печи для обжига -всё, что нужно керамистам. Лектории и мастер-классы: керамисты, дизайнеры и искусствоведы расскажут о трендах и вдохновении. Гости смогут попробовать разные техники и создать своё изделие. 6-7 июня с 12:00 до 20:00

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