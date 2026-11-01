Три дня необычных находок, вещей с историей и красивой предновогодней атмосферы. Здесь соберутся ценители винтажа, коллекционеры и продавцы уникальных вещей, чтобы представить настоящие сокровища из разных эпох. Старинные украшения, необычные сумки, стильная винтажная одежда, изящный фарфор, хрусталь, предметы интерьера и редкие коллекционные находки — вещи, у каждой из которых своя история. Что ждёт гостей? — Винтажная одежда, сумки и аксессуары с характером — Украшения и бижутерия разных эпох — Фарфор, хрусталь, посуда и красивый декор — Антиквариат, коллекционные предметы и необычные находки — Оригинальные подарки к Новому году, которых не найти в обычных магазинах — Возможность увидеть великолепные исторические интерьеры Усадьбы Барышникова и провести время в особенной атмосфере. На «Моллвинтаж» можно найти вещь, которая станет любимой деталью гардероба, украшением дома или по-настоящему запоминающимся подарком. 11-13 декабря с 12:00 до 20:00