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Моллвинтаж. Маркет винтажных вещей

Усадьба Барышникова, Мясницкая улица, 42, подъезд 2

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Фестивали

Про событие

Три дня необычных находок, вещей с историей и красивой предновогодней атмосферы. Здесь соберутся ценители винтажа, коллекционеры и продавцы уникальных вещей, чтобы представить настоящие сокровища из разных эпох. Старинные украшения, необычные сумки, стильная винтажная одежда, изящный фарфор, хрусталь, предметы интерьера и редкие коллекционные находки — вещи, у каждой из которых своя история. Что ждёт гостей? — Винтажная одежда, сумки и аксессуары с характером — Украшения и бижутерия разных эпох — Фарфор, хрусталь, посуда и красивый декор — Антиквариат, коллекционные предметы и необычные находки — Оригинальные подарки к Новому году, которых не найти в обычных магазинах — Возможность увидеть великолепные исторические интерьеры Усадьбы Барышникова и провести время в особенной атмосфере. На «Моллвинтаж» можно найти вещь, которая станет любимой деталью гардероба, украшением дома или по-настоящему запоминающимся подарком. 11-13 декабря с 12:00 до 20:00

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