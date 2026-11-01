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Пушистый маркет

Неглинная, Трубная площадь, 2, 2 этаж

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Маркет для тех, кто выбирает вещи питомцу так же внимательно, как себе. Порядка 20-ти классных pet-брендов в одном пространстве: Shaggy dog, Fosy, Bananadog, Amie Atelier, Hunter Pet, Dogtalk и другие. Список покупок здесь составляет не хозяин. Кроме покупок: • Мастер-класс, на котором собирают адресник из бусин • Советы по уходу за питомцем от специалистов Moscow Grooming Masters • Розыгрыши призов от брендов маркета 14–15 ноября с 12:00–20:00

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