Маркет для тех, кто выбирает вещи питомцу так же внимательно, как себе. Порядка 20-ти классных pet-брендов в одном пространстве: Shaggy dog, Fosy, Bananadog, Amie Atelier, Hunter Pet, Dogtalk и другие. Список покупок здесь составляет не хозяин. Кроме покупок: • Мастер-класс, на котором собирают адресник из бусин • Советы по уходу за питомцем от специалистов Moscow Grooming Masters • Розыгрыши призов от брендов маркета 14–15 ноября с 12:00–20:00