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Мастер-класс по живописи «Девушка с жемчужной серёжкой»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

«Девушка с жемчужной серёжкой» — самая загадочная героиня в истории искусства. Уже несколько столетий зрители пытаются разгадать её взгляд, улыбку и тайну личности. Картина голландского художника Яна Вермеера стала одним из самых узнаваемых произведений мировой живописи, а её героиню нередко называют «северной Моной Лизой». Вместе с художником и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой ты прикоснёшься к секретам старых мастеров и создашь собственную интерпретацию знаменитого шедевра. На мастер-классе ты: — познакомишься с основами академической живописи и особенностями работы с портретом; — узнаешь, как художники создают объём, глубину и выразительность с помощью света и тени; — напишешь собственную версию легендарной «Девушки с жемчужной серёжкой», уделяя внимание цвету, настроению и деталям. Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Главное — желание творить и открывать для себя мир искусства через практику. Все материалы включены.

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