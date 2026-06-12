«Девушка с жемчужной серёжкой» — самая загадочная героиня в истории искусства. Уже несколько столетий зрители пытаются разгадать её взгляд, улыбку и тайну личности. Картина голландского художника Яна Вермеера стала одним из самых узнаваемых произведений мировой живописи, а её героиню нередко называют «северной Моной Лизой». Вместе с художником и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой ты прикоснёшься к секретам старых мастеров и создашь собственную интерпретацию знаменитого шедевра. На мастер-классе ты: — познакомишься с основами академической живописи и особенностями работы с портретом; — узнаешь, как художники создают объём, глубину и выразительность с помощью света и тени; — напишешь собственную версию легендарной «Девушки с жемчужной серёжкой», уделяя внимание цвету, настроению и деталям. Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Главное — желание творить и открывать для себя мир искусства через практику. Все материалы включены.