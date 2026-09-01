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На три дня исторические интерьеры усадьбы наполнятся красотой, творчеством и особенной атмосферой начала осени. Тебя ждут талантливые дизайнеры, художники, мастера и локальные бренды со всей России. На маркете будут представлены: — дизайнерская одежда и эффектные аксессуары; — авторские украшения; — керамика и предметы интерьера; — живопись и арт-объекты; — необычные подарки и вещи с характером; — уникальные изделия, которых не встретишь в обычных магазинах. 18-20 сентября с 12:00 до 20:00
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