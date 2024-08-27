Лучшее за неделю: «тревожная» лекция, заморское пиво и застолье в театре

Москва
Последняя неделя лета максимально душевна. Космический джаз, концерт-медитация, караоке с оркестром – если ты чуть взгрустнул. Лекция о тревоге, кофейная экскурсия и огненная трансформационная игра – если уже перевернул календарь и готов к свершениям. Любим тебя любого.
В эту ночь «Злоба» снова выпустит на свободу свои истинные черты — безжалостные,...
от 750₽
Большая рок-премьера в тропической оранжерее ВДНХ — караоке под пальмами с HighT...
от 1550₽
Джазовый концерт за рамками привычного. Панорамные экраны во всю стену и популя...
от 1300₽
Концерт-медитация и звуковое путешествие, глубокая релаксация и перезагрузка. Тв...
5000₽
Если о лучшей девушке Бонда до сих пор спорят таблоиды, то главной певицей «бонд...
от 3500₽
В честь своего 20 летнего путешествия по музыкальным галактикам группа Ким и Бур...
от 1500₽
Фестиваль альтернативной музыки и андеграундного вайба. Встречай ярких и безбашенных музыкантов: – группы диананотсэд , Cannabis Paradise, •МЕСТЬ• , Поговорим При Встрече, – соло Диана Литвинова, Nan...
На встрече ты узнаешь, как отличить обычную тревогу от тревожного расстройства. ...
1500₽
Без прелюдий — всё по факту: что будет дурманить, где лежать, кого и на какой сцене слушать, во сколько легендарное выступление Valdmanmusic x Mentalsurfer and Thecinematica. И да, здесь будет большо...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/fsd_moscow Эта игра – восьмиэтапный путь к исполнению твоего желания с помощью метафор и психологических техник. Ка...
Кофе, особенно по утрам, неотъемлемая часть жизни большинства москвичей. Но как развивалась кофейная история Москвы? С какого момента кофе стал непросто напитком, а стилем жизни горожан? Попробуем раз...
Персональная выставка Анны Быстровой. Сюжеты произведений Анны построены на опис...
Бесплатно
Центральной темой выставки будет картографирование как способ дешифрования и перекодирования окружающего пространства. Карты, выполненные в различных техниках: от бетона и травы, до видео и литографии...
Санкт-Петербург
Питеру некогда тосковать по уходящему лету, слишком много дел. Составить цветовой код города на экскурсии по Невскому району, оттанцевать ночь на теплоходе и прогуляться по цифровым садам. Крафт-фестиваль, концерт Тоси Чайкиной и Drum & Bass тусовку тоже никто не отменял. Справимся?
Закрытие летнего сезона мощной коллабой двух команд – Ритмы х System. Две сцены ...
от 1000₽
Вечеринка-ритуал на грани лета и осени — время, когда свет и тьма переплетаются ...
от 700₽
Мало кто знает, что Санкт-Петербург имеет уникальную цветовую палитру, которая б...
1550₽
В основе спектакля – скандальный роман Энтони Бёрджесса, в свое время вдохновивш...
от 1500₽
Медитативный stand-up спектакль в жанре драма-терапия по пьесе Ивана Вырыпаева. ...
1200₽
Open Air на корабле Ameli от команды LFD & Music Deck. Тебя ждёт закат в Финск...
3000₽
Масштабный праздник для всех ценителей крафтовых напитков. Фестиваль соберёт более 50 пивоварен, медоварен и сидроделен со всей России и стран СНГ. В программе: • Безлимит на 100+ сортов • Гастросет...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/feelitparty Заверши лето разговорным перформансом для интересных знакомств, обмена мыслями и чувствами, открытого общ...
Рейв внутри нас! Хэдлайнерами станут звёзды Российской Drum & Bass сцены: Teddy...
от 800₽
Долгожданный лайв от Тоси Чайкиной. Неординарная и ни на кого не похожая, честная, смелая, открытая миру чувственная девушка, ставшая для многих символом новой искренности. «В сердце бахнули стрелы»...
Екатеринбург
Столица Урала на своей волне: летим в 90-е, чтобы исследовать моду того времени, бескомпромиссно шумим прямо во дворе, хихикаем над важным одним абсурдным вечером. После, пожалуйста, побольше заморских пивных напитков и местных лисичек. Всем дегустация!
Никакого сценария и заранее заготовленных шуток. Только спонтанный и креативный ...
300₽
Комики совместно со зрителями обсуждают смешные и странные новости, накидывают н...
200₽
«Лысая певица» и «Пробел» — это два одноактных спектакля молодых режиссеров-студентов Свердловского колледжа искусств и культуры. Две абсурдные истории об абсолютно разных людях, рассказаные на максим...
Девяностые прошли под знаком кардинальных перемен не только в России, но и, кажется, во всём мире и во всевозможных сферах жизни. Мода - не исключение. На лекции вместе с рациональным стилистом Софь...
Легендарные лисички в студии! Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? На...
от 3350₽
Музыкальный спектакль Тани Смирнягиной в двух отделениях. Погрузишься в удивительную историю настоящей легенды — несравненной Дженис Джоплин на сцене. Толстой кистью, кислотными цветами — спектакль- ...
Даже если ты не Поль Гоген, герои Сорокина или та знаменитая крыша, однако тоже наверняка думаешь над этим вопросом. Зададfim его относительно истории кино. Лекция будет посвящена общему обзору кинема...
«Новый Художественный Ансамбль» (Челябинск) под началом Льва Гутовского показыва...
500₽
Утончённая французская музыка в исполнении дуэта «ProVans» обретёт голос на сцене EverJazz. Участники дуэта – одного из самых популярных коллективов клуба, дополнили свой состав прекрасной молодой пев...
Пожалуй это лучшие виды в двух часах от города. Маршрут начинается в деревне Код...
5500₽
Казань
Город готовится отмечать свой День рождения и балует жителей насыщенной афишей. Экскурсия по цирку, граффити-фест, суператмосферная вечеринка и осенний маркет. А еще спектакль-сказка о Шварце, встреча с Водолазкиным и выставка в гараже. Продолжение – в карточках ниже.
Новая форма легендарной игры. Ты сможешь не только быть за столом в качестве и...
от 1600₽
Осень 2024 — самое время, чтобы продолжить приятную традицию: Андрею Пирокинезис...
от 2000₽
Мероприятия начнутся уже 24 августа. В 12:00 на улице Марджани пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печэн базары», а в 20:30 на Кремлевской, 3, — перформанс «Города Казани». Артисты прочт...
Мультимедийный концерт музыки из фильмов о Гарри Поттере в исполнении камерного ...
1700₽
4K-реставрацию фильма подготовили к его 40-летию. Фильм снял режиссер Вим Вендерс в 1984 году. На Каннском фестивале картину наградили «Золотой пальмовой ветвью». Лента посвящена памяти Лотты Эйснер ...
Площадку проведения события раскроют позднее, но обещают, что локация будет новой как для коренных жителей Казани, так и для гостей города. Название события означает высоту звука и отсылает к слову «...
Последние дни лета под самый популярный жанр ever. Попса вышла из помещения, на протяжении всей ночи хип-хоп и его братские поджанры, есть куда размахнуться благодаря обширному лайнапу. Кстати, это ...
Евгений Водолазкин – российский писатель, доктор филологических наук, литературовед, лауреат литературной премии «Большая книга», автор романов «Лавр», «Чагин», «Авиатор». Его книги переведены на мног...
На экскурсии ты сможешь изучить здание снаружи и изнутри, а также разобраться, за что его высоко ценят не только зрители, но и сами цирковые артисты. Например, легендарный Юрий Никулин так писал архит...
Летний проект открытых практик медитации в парках Казани от пространства «Основа...
Бесплатно
Золотые джазовые стандарты в ярких интерпретациях от лучших джазовых музыкантов Казани! Джаз, по сути своей — это музыка протеста, музыка практически контркультурная, музыка вызова, музыка свободы. И...
На спектакле ты становишься гостем на семейном застолье. Вместе с двумя героинями ты проживаешь историю взросления маленькой девочки и целой страны. Это постановка, где говорят о семье, власти, време...
Один из главных сказочников XX века — писатель, драматург и уроженец Казани Евге...
1500₽
Каждый зритель, который прибывает в Особняк, становится подозреваемым в убийстве. Или обвинителем. Спойлер — в конце умрут все. Но мы можем идти к этому финалу самыми изощренными способами. И финал за...
Команда Фабрики Алафузова закрывает летний сезон. В программе не менее трёх танцполов с самой разной качественной музыкой, их знаменитые шашлыки и встреча рассвета во дворе. Все, кто был на многотанц...
Его устроят на подземной и наземной парковке комьюнити-центра «Арт». На маркете представят товары более 250 дизайнеров и производителей. Также на площадке будут фудкорт, фотозоны, лекции, мастер-клас...
Экскурсию проводят куратор выставки NEJI201 (Наиля Айзатуллова) и художники Ясмин Валиева, Катерина Конюхова, Аделина Абдрашитова, Настя Мороз. Кочевое выставочное пространство «Ромб» открыло свои дв...
Новая выставка в Галерее современного искусства будет состоять из 32 арт-объекто...
Бесплатно
Если коротко, то это однодневное винное путешествие по маршруту Казань — Камское Устье — Ключище — Казань в компании единомышленников. Или по-другому — это выездная винная дегустация на природе в неве...
Занятие в рамках исследования на тему влияния практик лесотерапии в парках на зд...
Бесплатно
Новости комьюнити
У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» рассказывают, как побывали на необычных мероприятиях. На этот раз они сходили на фестиваль «Антон тут рядом» и спектакль «Забыть Герострата».
Куда собираемся с комьюнити?
Погрузимся в иное измерение искусства на концерте саксофонистов и увидим особый перфоманс на вечеринке-ритуале.
Уникальное сочетание — вокал и квартет саксофонов. На концерте джазовые хиты обретут иную интерпретацию и зазвучат по-новому. Темнота позволит погрузиться в новое измерение искусства, где ты сможешь ...
Вечеринка-ритуал на грани лета и осени — время, когда свет и тьма переплетаются ...
от 700₽
Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр», и заполни заявку на вступление.