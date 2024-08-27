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Лучшее за неделю: «тревожная» лекция, заморское пиво и застолье в театре

До конца лета ещё целая неделя. С нас, как всегда, тысяча вариантов её необычного наполнения, с тебя – крупинка решимости и удобная обувь. Погнали.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Новости комьюнити
  6. - Куда собираемся с комьюнити?

Москва

Последняя неделя лета максимально душевна. Космический джаз, концерт-медитация, караоке с оркестром – если ты чуть взгрустнул. Лекция о тревоге, кофейная экскурсия и огненная трансформационная игра – если уже перевернул календарь и готов к свершениям. Любим тебя любого.

Zloba: Friday 13
Zloba: Friday 13

В эту ночь «Злоба» снова выпустит на свободу свои истинные черты — безжалостные,...

RNDM

от 750₽

«Поём с Арией». Караоке-концерт с оркестром
«Поём с Арией». Караоке-концерт с оркестром

Большая рок-премьера в тропической оранжерее ВДНХ — караоке под пальмами с HighT...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

Space Jazz
Space Jazz

Джазовый концерт за рамками привычного. Панорамные экраны во всю стену и популя...

Люмьер-Холл

от 1300₽

Aum Day
Aum Day

Концерт-медитация и звуковое путешествие, глубокая релаксация и перезагрузка. Тв...

Клуб INBI, площадь Борьбы, 13Ас1

5000₽

Adele: первый джазовый трибьют на крыше
Adele: первый джазовый трибьют на крыше

Если о лучшей девушке Бонда до сих пор спорят таблоиды, то главной певицей «бонд...

Крыша Ibis, Киевская улица, 2, этаж 5

от 3500₽

Ким и Буран
Ким и Буран

В честь своего 20 летнего путешествия по музыкальным галактикам группа Ким и Бур...

ТехникаБезОпасности

от 1500₽

по подписке
NotSadFEST
NotSadFEST

Фестиваль альтернативной музыки и андеграундного вайба. Встречай ярких и безбашенных музыкантов: – группы диананотсэд , Cannabis Paradise, •МЕСТЬ• , Поговорим При Встрече, – соло Диана Литвинова, Nan...

Интерактивная лекция о тревоге и тревожных расстройствах
Интерактивная лекция о тревоге и тревожных расстройствах

На встрече ты узнаешь, как отличить обычную тревогу от тревожного расстройства. ...

Уточнит организатор

1500₽

по подписке
Grand Birthday Act
Grand Birthday Act

Без прелюдий — всё по факту: что будет дурманить, где лежать, кого и на какой сцене слушать, во сколько легендарное выступление Valdmanmusic x Mentalsurfer and Thecinematica. И да, здесь будет большо...

по подписке
Трансформационная игра «Время Огня»
Трансформационная игра «Время Огня»

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/fsd_moscow Эта игра – восьмиэтапный путь к исполнению твоего желания с помощью метафор и психологических техник. Ка...

по подписке
Москва за чашечкой кофе: путешествие по необычным кофейням с уникальной дегустацией
Москва за чашечкой кофе: путешествие по необычным кофейням с уникальной дегустацией

Кофе, особенно по утрам, неотъемлемая часть жизни большинства москвичей. Но как развивалась кофейная история Москвы? С какого момента кофе стал непросто напитком, а стилем жизни горожан? Попробуем раз...

Озеро опять спокойно
Озеро опять спокойно

Персональная выставка Анны Быстровой. Сюжеты произведений Анны построены на опис...

до
Галерея «Триумф»

Бесплатно

по подписке
Пересеченные местности
Пересеченные местности

Центральной темой выставки будет картографирование как способ дешифрования и перекодирования окружающего пространства. Карты, выполненные в различных техниках: от бетона и травы, до видео и литографии...

по подписке
Отпечаток сего дня
Отпечаток сего дня

Свой взгляд на аналоговую фотографию представят выпускники школы современного искусства «Свободные мастерские» ММОМА. Пять авторов поделятся со зрителями результатами экспериментов с фотопленкой, хим...

Санкт-Петербург

Питеру некогда тосковать по уходящему лету, слишком много дел. Составить цветовой код города на экскурсии по Невскому району, оттанцевать ночь на теплоходе и прогуляться по цифровым садам. Крафт-фестиваль, концерт Тоси Чайкиной и Drum & Bass тусовку тоже никто не отменял. Справимся?

Ритмы х System. Closing ‘24 Summer Season
Ритмы х System. Closing ‘24 Summer Season

Закрытие летнего сезона мощной коллабой двух команд – Ритмы х System. Две сцены ...

«Ритмы» Диско Бар

от 1000₽

Lumino revelation
Lumino revelation

Вечеринка-ритуал на грани лета и осени — время, когда свет и тьма переплетаются ...

Backseat Bar, улица Белинского, 9

от 700₽

40 цветов против серого. Экскурсия-квест по Невскому району
40 цветов против серого. Экскурсия-квест по Невскому району

Мало кто знает, что Санкт-Петербург имеет уникальную цветовую палитру, которая б...

ст. м «Ломоносовская», ул. Бабушкина, 69

1550₽

Заводной апельсин
Заводной апельсин

В основе спектакля – скандальный роман Энтони Бёрджесса, в свое время вдохновивш...

Камерный театр Малыщицкого

от 1500₽

Моноспектакль «UFO»
Моноспектакль «UFO»

Медитативный stand-up спектакль в жанре драма-терапия по пьесе Ивана Вырыпаева. ...

Театральный лофт «За нарисованным очагом»

1200₽

Open Air Boat Trip. Закрытие сезона
Open Air Boat Trip. Закрытие сезона

Open Air на корабле Ameli от команды LFD & Music Deck. Тебя ждёт закат в Финск...

Теплоход Амели, набережная Макарова, 34

3000₽

по подписке
AA FEST 2024
AA FEST 2024

Масштабный праздник для всех ценителей крафтовых напитков. Фестиваль соберёт более 50 пивоварен, медоварен и сидроделен со всей России и стран СНГ. В программе: • Безлимит на 100+ сортов • Гастросет...

по подписке
Feel it. Talk
Feel it. Talk

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/feelitparty Заверши лето разговорным перформансом для интересных знакомств, обмена мыслями и чувствами, открытого общ...

WeLove Drum & Bass
WeLove Drum & Bass

Рейв внутри нас! Хэдлайнерами станут звёзды Российской Drum & Bass сцены: Teddy...

A2 Green Concert

от 800₽

по подписке
Тося Чайкина
Тося Чайкина

Долгожданный лайв от Тоси Чайкиной. Неординарная и ни на кого не похожая, честная, смелая, открытая миру чувственная девушка, ставшая для многих символом новой искренности. «В сердце бахнули стрелы»...

по подписке
Цифровые Сады
Цифровые Сады

Выставка медиаарта исследует связь между привычными нам «физическими» садами и их цифровыми аналогами. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация. ...

Екатеринбург

Столица Урала на своей волне: летим в 90-е, чтобы исследовать моду того времени, бескомпромиссно шумим прямо во дворе, хихикаем над важным одним абсурдным вечером. После, пожалуйста, побольше заморских пивных напитков и местных лисичек. Всем дегустация! 

Импровизация
Импровизация

Никакого сценария и заранее заготовленных шуток. Только спонтанный и креативный ...

PRAVDA bar

300₽

Импровизационное шоу «НейроNews»
Импровизационное шоу «НейроNews»

Комики совместно со зрителями обсуждают смешные и странные новости, накидывают н...

Самоцвет

200₽

по подписке
Абсурдный вечер
Абсурдный вечер

«Лысая певица» и «Пробел» — это два одноактных спектакля молодых режиссеров-студентов Свердловского колледжа искусств и культуры. Две абсурдные истории об абсолютно разных людях, рассказаные на максим...

по подписке
Назад в 90-е: революционеры моды
Назад в 90-е: революционеры моды

Девяностые прошли под знаком кардинальных перемен не только в России, но и, кажется, во всём мире и во всевозможных сферах жизни. Мода - не исключение. На лекции вместе с рациональным стилистом Софь...

Лисички по-грузински
Лисички по-грузински

Легендарные лисички в студии! Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? На...

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

от 3350₽

по подписке
Дженис Джоплин — жемчужина рок-н-ролла
Дженис Джоплин — жемчужина рок-н-ролла

Музыкальный спектакль Тани Смирнягиной в двух отделениях. Погрузишься в удивительную историю настоящей легенды — несравненной Дженис Джоплин на сцене. Толстой кистью, кислотными цветами — спектакль- ...

по подписке
Контекст времени в кино. Кто мы? Откуда? Куда мы идем?
Контекст времени в кино. Кто мы? Откуда? Куда мы идем?

Даже если ты не Поль Гоген, герои Сорокина или та знаменитая крыша, однако тоже наверняка думаешь над этим вопросом. Зададfim его относительно истории кино. Лекция будет посвящена общему обзору кинема...

Шумовой концерт во дворе: НХА, les cinq, the limb
Шумовой концерт во дворе: НХА, les cinq, the limb

«Новый Художественный Ансамбль» (Челябинск) под началом Льва Гутовского показыва...

Музей Андеграунда

500₽

по подписке
Из Франции с любовью
Из Франции с любовью

Утончённая французская музыка в исполнении дуэта «ProVans» обретёт голос на сцене EverJazz. Участники дуэта – одного из самых популярных коллективов клуба, дополнили свой состав прекрасной молодой пев...

Сап-сплав: 7 Братьев, Исеть
Сап-сплав: 7 Братьев, Исеть

Пожалуй это лучшие виды в двух часах от города. Маршрут начинается в деревне Код...

сбор у метро «Динамо»

5500₽

по подписке
Лекция Х Дегустация: заморские пивные напитки
Лекция Х Дегустация: заморские пивные напитки

В последнюю питницу августа будешь утолять жажду, прикоснешься к другой пивной культуре, не выходя из зоны комфорта. Вместе с сомелье Анной Колесниковой отведаешь пять сортов европейского пива, Аня ра...

Казань

Город готовится отмечать свой День рождения и балует жителей насыщенной афишей. Экскурсия по цирку, граффити-фест, суператмосферная вечеринка и осенний маркет. А еще спектакль-сказка о Шварце, встреча с Водолазкиным и выставка в гараже. Продолжение – в карточках ниже. 

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

Новая форма легендарной игры. Ты сможешь не только быть за столом в качестве и...

Театр Даниила Миронова

от 1600₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

Осень 2024 — самое время, чтобы продолжить приятную традицию: Андрею Пирокинезис...

Korston Club Hotel

от 2000₽

по подписке
Дима Билан и Братья Грим на Дне города
Дима Билан и Братья Грим на Дне города

Мероприятия начнутся уже 24 августа. В 12:00 на улице Марджани пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печэн базары», а в 20:30 на Кремлевской, 3, — перформанс «Города Казани». Артисты прочт...

Магия вне Хогвартса
Магия вне Хогвартса

Мультимедийный концерт музыки из фильмов о Гарри Поттере в исполнении камерного ...

Центр цифрового искусства Artplay Media

1700₽

по подписке
Спецпоказ роуд-муви «Париж, Техас»
Спецпоказ роуд-муви «Париж, Техас»

4K-реставрацию фильма подготовили к его 40-летию. Фильм снял режиссер Вим Вендерс в 1984 году. На Каннском фестивале картину наградили «Золотой пальмовой ветвью». Лента посвящена памяти Лотты Эйснер ...

по подписке
«НУР»: музыкальное событие «ТОН»
«НУР»: музыкальное событие «ТОН»

Площадку проведения события раскроют позднее, но обещают, что локация будет новой как для коренных жителей Казани, так и для гостей города. Название события означает высоту звука и отсылает к слову «...

по подписке
UKNOW episode 5
UKNOW episode 5

Последние дни лета под самый популярный жанр ever. Попса вышла из помещения, на протяжении всей ночи хип-хоп и его братские поджанры, есть куда размахнуться благодаря обширному лайнапу. Кстати, это ...

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Открытый разговор с Евгением Водолазкиным
Открытый разговор с Евгением Водолазкиным

Евгений Водолазкин – российский писатель, доктор филологических наук, литературовед, лауреат литературной премии «Большая книга», автор романов «Лавр», «Чагин», «Авиатор». Его книги переведены на мног...

по подписке
Космический манеж. Экскурсия по Казанскому цирку
Космический манеж. Экскурсия по Казанскому цирку

На экскурсии ты сможешь изучить здание снаружи и изнутри, а также разобраться, за что его высоко ценят не только зрители, но и сами цирковые артисты. Например, легендарный Юрий Никулин так писал архит...

Гребная медитация
Гребная медитация

Летний проект открытых практик медитации в парках Казани от пространства «Основа...

Набережная озера Кабан, пирс гребной школы

Бесплатно

по подписке
Щаzz Jazz Jam + граффити-фест Combonation
Щаzz Jazz Jam + граффити-фест Combonation

Золотые джазовые стандарты в ярких интерпретациях от лучших джазовых музыкантов Казани! Джаз, по сути своей — это музыка протеста, музыка практически контркультурная, музыка вызова, музыка свободы. И...

по подписке
Спектакль-застолье «Говорит Москва»
Спектакль-застолье «Говорит Москва»

На спектакле ты становишься гостем на семейном застолье. Вместе с двумя героинями ты проживаешь историю взросления маленькой девочки и целой страны. Это постановка, где говорят о семье, власти, време...

Шварц, человек, тень
Шварц, человек, тень

Один из главных сказочников XX века — писатель, драматург и уроженец Казани Евге...

Особняк Демидова

1500₽

по подписке
Триллер-детектив «Десять»
Триллер-детектив «Десять»

Каждый зритель, который прибывает в Особняк, становится подозреваемым в убийстве. Или обвинителем. Спойлер — в конце умрут все. Но мы можем идти к этому финалу самыми изощренными способами. И финал за...

по подписке
Вечеринка конца лета Happy End
Вечеринка конца лета Happy End

Команда Фабрики Алафузова закрывает летний сезон. В программе не менее трёх танцполов с самой разной качественной музыкой, их знаменитые шашлыки и встреча рассвета во дворе. Все, кто был на многотанц...

по подписке
Осенний Open Space Market
Осенний Open Space Market

Его устроят на подземной и наземной парковке комьюнити-центра «Арт». На маркете представят товары более 250 дизайнеров и производителей. Также на площадке будут фудкорт, фотозоны, лекции, мастер-клас...

по подписке
Экскурсия по выставке в гараже
Экскурсия по выставке в гараже

Экскурсию проводят куратор выставки NEJI201 (Наиля Айзатуллова) и художники Ясмин Валиева, Катерина Конюхова, Аделина Абдрашитова, Настя Мороз. Кочевое выставочное пространство «Ромб» открыло свои дв...

Зелёный квадрат
Зелёный квадрат

Новая выставка в Галерее современного искусства будет состоять из 32 арт-объекто...

до
Галерея современного искусства ГМИИ РТ

Бесплатно

по подписке
Казанский винный тур
Казанский винный тур

Если коротко, то это однодневное винное путешествие по маршруту Казань — Камское Устье — Ключище — Казань в компании единомышленников. Или по-другому — это выездная винная дегустация на природе в неве...

Лесотерапия с замерами
Лесотерапия с замерами

Занятие в рамках исследования на тему влияния практик лесотерапии в парках на зд...

проспект Победы, 71Е

Бесплатно

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» рассказывают, как побывали на необычных мероприятиях. На этот раз они сходили на фестиваль «Антон тут рядом» и спектакль «Забыть Герострата».

Куда собираемся с комьюнити?

Погрузимся в иное измерение искусства на концерте саксофонистов и увидим особый перфоманс на вечеринке-ритуале.

Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр», и заполни заявку на вступление.     

Ещё больше необычных событий и мест — в нашем приложении. Скачивай приложение «Кавёр», кликай кнопку внизу страницы. Тебе понравится. 
Твоя заботливая редакция, Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Новости комьюнити
  6. Куда собираемся с комьюнити?

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