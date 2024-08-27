Лучшее за неделю: «тревожная» лекция, заморское пиво и застолье в театре

До конца лета ещё целая неделя. С нас, как всегда, тысяча вариантов её необычного наполнения, с тебя – крупинка решимости и удобная обувь. Погнали.

Что будет в статье:

Москва

Последняя неделя лета максимально душевна. Космический джаз, концерт-медитация, караоке с оркестром – если ты чуть взгрустнул. Лекция о тревоге, кофейная экскурсия и огненная трансформационная игра – если уже перевернул календарь и готов к свершениям. Любим тебя любого.

Санкт-Петербург

Питеру некогда тосковать по уходящему лету, слишком много дел. Составить цветовой код города на экскурсии по Невскому району, оттанцевать ночь на теплоходе и прогуляться по цифровым садам. Крафт-фестиваль, концерт Тоси Чайкиной и Drum & Bass тусовку тоже никто не отменял. Справимся?

Екатеринбург

Столица Урала на своей волне: летим в 90-е, чтобы исследовать моду того времени, бескомпромиссно шумим прямо во дворе, хихикаем над важным одним абсурдным вечером. После, пожалуйста, побольше заморских пивных напитков и местных лисичек. Всем дегустация!

Казань

Город готовится отмечать свой День рождения и балует жителей насыщенной афишей. Экскурсия по цирку, граффити-фест, суператмосферная вечеринка и осенний маркет. А еще спектакль-сказка о Шварце, встреча с Водолазкиным и выставка в гараже. Продолжение – в карточках ниже.

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» рассказывают, как побывали на необычных мероприятиях. На этот раз они сходили на фестиваль «Антон тут рядом» и спектакль «Забыть Герострата».

Куда собираемся с комьюнити?

Погрузимся в иное измерение искусства на концерте саксофонистов и увидим особый перфоманс на вечеринке-ритуале.

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