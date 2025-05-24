Хиты главной певицы бондианы и целого десятилетия — Адель — прозвучат на открытой летней крыше в центре Москвы. Песни, завоевавшие «Оскар», «Грэмми» и любовь миллионов, представят звезды джаза во главе с очаровательной Any Ive. Эксклюзивные джаз-аранжировки «Skyfall», «Set fire to the Rain», «Easy on Me» и других хитов, яркие огни вечерней столицы и прохладный бокал игристого: закрой глаза и почувствуй магию музыки под открытым небом. Представь: крыша, откуда Москва кажется бесконечной. Внизу загорается яркими огнями город, воздух заполняют мягкие переливы джаза, а шипучее игристое щекочет губы. Хочется замедлить мгновенье, чтобы прочувствовать романтику вечера каждой клеточкой тела. Any Ive — звезда джаз-сцены и талантливая вокалистка с бархатным тембром, который никого не оставит равнодушным. Певица с большим концертным опытом, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей: «Триумф джаза», «Gnesin jazz», «Jazz birds», «Рояль в джазе», «Усадьба джаз», «Lanote Jazz» и многих других.