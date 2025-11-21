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Это дичь, детки! Бунтарская афиша выходного дня

Сюр-фест, истории про русский мат, песни тупоглазых жаб и всё такое

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Нижний Новгород
  4. - Уфа
  5. - Екатеринбург
  6. - Кемерово

«Дичь!» звучит как приглашение. Приглашение в мир, где обыденность уступает место удивительному, где границы размыты, а реальность поддается интерпретации.

Если ты из тех, кто ищет нетривиальных впечатлений, кто готов выйти за рамки привычного и исследовать неизведанное, смотри-смотри!

«Ты уже там. Просто ещё не вспомнил»

Москва

по подписке
Истории русского мата от истоков до знаменитых «матершинников»
Истории русского мата от истоков до знаменитых «матершинников»

Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского языка и нашей культур...

Из жизни ***нутых
Из жизни ***нутых

Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые - это мы - люди, странные...

Лесная улица, 59с1

от 2100₽

С.О.К.
С.О.К.

Танцующая художница-перфомер Фрау Кестер и музицирующая поэтесса-иллюстратор Лир...

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Бесплатно

по подписке
Шипеть
Шипеть

Большой малый фестиваль новых артистов: от нежной лирики до зубастого инди и шумных ритуалов. Шипят: Здравствуйте ещё раз, Елизавета Зюзина, Алина Финалочка, The God Syndrome, Юлия Тидебель, Матрос ...

День рождения Галок: Орден Черного Сердца
День рождения Галок: Орден Черного Сердца

Три великих клана: Галки, Хаос и Узоры соберутся на праздничный бал. В особняке...

Гастро-особняк Хаос, Покровка 28с3

от 2700₽

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Сюр-фест: тебе заплатят за вход
Сюр-фест: тебе заплатят за вход

Возможно, самый странный фест, на котором тебе приходилось бывать. Рок, кабаре, ...

Tago Mago

от 0₽

Disco Elysium Party
Disco Elysium Party

[Чёрный экран. Тихо гудит ветер. Потом — щелчок. Зажигается неоновая вывеска: ТА...

Tago Mago

от 500₽

Уфа

Водка, Е#ля, Телевизор
Водка, Е#ля, Телевизор

Экзистенциальная комедия. Это история о мужчине, который переживает тяжёлый кри...

The Театр

1700₽

Спектакль-ретрит «Голая»
Спектакль-ретрит «Голая»

История о девушке, которая решает жить в буддистском монастыре, чтобы разоблачит...

The Театр

1700₽

Екатеринбург

Кемерово

Доктор Фауст
Доктор Фауст

«Кто ищет, вынужден блуждать». Спектакль для взрослых «Доктор Фауст» в двух действиях по мотивам «Трагической истории Доктора Фауста» Кристофера Марло. Жанр спектакля — кукольный...

Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара, Весенняя улица, 18

от 500₽

Кто куда летит, ребят?

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Нижний Новгород
  4. Уфа
  5. Екатеринбург
  6. Кемерово

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