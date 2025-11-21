Это дичь, детки! Бунтарская афиша выходного дня

Сюр-фест, истории про русский мат, песни тупоглазых жаб и всё такое

Что будет в статье:

«Дичь!» звучит как приглашение. Приглашение в мир, где обыденность уступает место удивительному, где границы размыты, а реальность поддается интерпретации.

Если ты из тех, кто ищет нетривиальных впечатлений, кто готов выйти за рамки привычного и исследовать неизведанное, смотри-смотри!

«Ты уже там. Просто ещё не вспомнил»

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Уфа

Екатеринбург

Кемерово

Доктор Фауст «Кто ищет, вынужден блуждать». Спектакль для взрослых «Доктор Фауст» в двух действиях по мотивам «Трагической истории Доктора Фауста» Кристофера Марло. Жанр спектакля — кукольный... 21 ноября Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара, Весенняя улица, 18 от 500₽

Кто куда летит, ребят?