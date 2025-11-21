Это дичь, детки! Бунтарская афиша выходного дня

«Дичь!» звучит как приглашение. Приглашение в мир, где обыденность уступает место удивительному, где границы размыты, а реальность поддается интерпретации.
Если ты из тех, кто ищет нетривиальных впечатлений, кто готов выйти за рамки привычного и исследовать неизведанное, смотри-смотри!
«Ты уже там. Просто ещё не вспомнил»
Москва
Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского языка и нашей культур...
Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые - это мы - люди, странные...
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Танцующая художница-перфомер Фрау Кестер и музицирующая поэтесса-иллюстратор Лир...
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Большой малый фестиваль новых артистов: от нежной лирики до зубастого инди и шумных ритуалов. Шипят: Здравствуйте ещё раз, Елизавета Зюзина, Алина Финалочка, The God Syndrome, Юлия Тидебель, Матрос ...
Три великих клана: Галки, Хаос и Узоры соберутся на праздничный бал. В особняке...
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Санкт-Петербург
Кобыла и Трупоглазые Жабы, оправившись от очередной заварушки на Сатурне, возвра...
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Нижний Новгород
Возможно, самый странный фест, на котором тебе приходилось бывать. Рок, кабаре, ...
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[Чёрный экран. Тихо гудит ветер. Потом — щелчок. Зажигается неоновая вывеска: ТА...
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Уфа
Экзистенциальная комедия. Это история о мужчине, который переживает тяжёлый кри...
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История о девушке, которая решает жить в буддистском монастыре, чтобы разоблачит...
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Екатеринбург
Время доставать сокровища! Приходи показать свои и полюбоваться другими коллекци...
Бесплатно
Кемерово
«Кто ищет, вынужден блуждать». Спектакль для взрослых «Доктор Фауст» в двух действиях по мотивам «Трагической истории Доктора Фауста» Кристофера Марло. Жанр спектакля — кукольный...
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Кто куда летит, ребят?