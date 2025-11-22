Шлем, Toxic Bleat, Shamayna
ул. Маршала Говорова, 47
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
«Шлем» снова приближается к Земле. Миллионы лет разлуки позади, впереди — новые немыслимые потрясения. Подмога: TOXIC BLEAT — вернувшиеся из небытия могучие трэшерубы. SHAMAYNA — заклинатели болотных испарений планеты Фузз. До скорой восторженной встречи, землянин.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи