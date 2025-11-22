«Шлем» снова приближается к Земле. Миллионы лет разлуки позади, впереди — новые немыслимые потрясения. Подмога: TOXIC BLEAT — вернувшиеся из небытия могучие трэшерубы. SHAMAYNA — заклинатели болотных испарений планеты Фузз. До скорой восторженной встречи, землянин.