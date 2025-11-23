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Сюр-фест: тебе заплатят за вход

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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от 0₽ до 294000₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Фестивали

Про событие

Возможно, самый странный фест, на котором тебе приходилось бывать. Рок, кабаре, поэты, странные песни и танцы, накладные усы для всех желающих, конкурс анекдотов и розыгрыш призов с ведущими. На входе тебе заплатят. Но организаторы не запрещают тебе заплатить им. Будете меняться деньгами до бесконечности. Ты приглашён туда, где время течёт по диагонали, а слова растут корнями в небо. Кабаре, арт-рок, мелодекламация, а также стихи на самые животрепещущие и мертволежащие темы. Твои уши ждёт чистое наслаждение от поэтической и музыкальной программы. В программе: Снеговик Начальник Кордебалета LyleGuff А так же поэты: Анастасия Ростова Дмитрий Крыскин и Киберпоэт Настасья Лаврова Ольга Железова Ах, да. Заплатят первым 50 гостям. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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