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Первая выставка палочек, шишек и орехов

мы тут
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Время доставать сокровища! Приходи показать свои и полюбоваться другими коллекциями в «мытут» в любой промежуток означенного времени. В идеале принести с собой холст или подставку где ты разложишь любимые веточки. Также приноси воду и угощения для чайного сопровождения беседам. Самые редкие экспонаты попадут в каталог выставки. PS организаторы не несут ответственность за экспонаты, приглядывай самостоятельно. PPS кто собирает камушки и готов провести следующую выставку, напиши https://t.me/macheeki вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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