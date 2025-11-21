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Disco Elysium Party
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
[Чёрный экран. Тихо гудит ветер. Потом — щелчок. Зажигается неоновая вывеска: ТАГО МАГО.] ЛОГИКА (хрипло, с сомнением) 21 ноября. Осень почти добила. Остатки рассудка — как прошлогодние листья под каблуками. ЭМПАТИЯ (нежно, с ностальгией) Но кто-то всё ещё напевает Revachol Blues сквозь зубы… Кто-то помнит ту ночь. Ту первую ночь в ТАГО МАГО. РЕАКЦИОННАЯ ЧАСТЬ ЛОБНОЙ КОРЫ (резко, почти истерично) Ты должен вернуться. Это не приглашение — это вызов твоему собственному забвению! ЭНЦЕФАЛОГРАММА (внезапно, с ноткой иронии) На входе — жёлтый пакет. Не сувенир. Не шутка. Это ритуал: собирать хрупкое, бьющееся — как надежды, как прошлое, как бутылки, в которых ещё звенит вчерашний вечер. ВООБРАЖЕНИЕ (шёпотом, вполголоса) Там будет караоке-битва — где поют не голосом, а отчаянием. Там будет фотозона — где отражения смотрят на тебя немного дольше, чем нужно. Там будет инсталляция — холодная, извивающаяся, как фазмид в тени разума… Она не кричит. Она знает. СОВЕСТЬ (с горечью) Ты обещал себе тогда: «Если выживу — вернусь». ВНУТРЕННИЙ ДЕТЕКТИВ (устало, но с искоркой) Значит, пора надеть дикий галстук. Натянуть перчатки. И спеть самую худшую песню в своей жизни — как акт сопротивления миру, который уже почти победил. [Пауза. Музыка Revachol Blues тихо вступает — синтезатор, бас, трещотка.] ВСЕ ГОЛОСА ВМЕСТЕ (хором, как приговор) Disco Elysium Party. Вход — 500 с репостом https://vk.com/wall-224473465_120 / 700 без. Оплата на входе. Ты уже там. Просто ещё не вспомнил. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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