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Шипеть

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

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Бесплатно
Возраст 18+
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Фестивали

Про событие

Большой малый фестиваль новых артистов: от нежной лирики до зубастого инди и шумных ритуалов. Шипят: Здравствуйте ещё раз, Елизавета Зюзина, Алина Финалочка, The God Syndrome, Юлия Тидебель, Матрос Кошка, Влюблённая Мюриэль, doomish. Мероприятие бесплатное, а бронировать места заранее не нужно.

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