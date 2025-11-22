Большой малый фестиваль новых артистов: от нежной лирики до зубастого инди и шумных ритуалов. Шипят: Здравствуйте ещё раз, Елизавета Зюзина, Алина Финалочка, The God Syndrome, Юлия Тидебель, Матрос Кошка, Влюблённая Мюриэль, doomish. Мероприятие бесплатное, а бронировать места заранее не нужно.