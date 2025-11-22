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Суперкозлы

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Хдыщ! Резкое как удар хлыста, дерзкое и возбуждающее шоу Суперкозлов — жужжащих и вибрирующих рок-н-ролльных супергероев. Мощнейший разряд электросексуальной энергии прямо в промежность, заставит тебя вспотеть, покраснеть от стыда и конечно кайфануть.

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