Три великих клана: Галки, Хаос и Узоры соберутся на праздничный бал. В особняке снова слышится звон бокалов, смех, шуршание роскошных костюмов. Это светский раут в честь дня рождения любимого места. В этот раз Хаос превратится в средневековый замок, оживляя легенды о Камелоте. Гостей ждут рыцарские турниры, поиски дамы сердца и щепотка магии, как всегда: предсказания, волшебные зелья и благословление на удачу бородой мерлина. Волшебное преображение можно будет получить в бьюти баре, а самые отважные могут отправиться в благородное приключение Ордена Черного Сердца. В роли менестрелей в замке шоукейс — it’s good to be a tree: Betelgeize, Daniel Hokum b2b Yassen и другие таланты. Прорицатели предсказывают появление секретного музыкального гостя. Дресс-код: Средневековый шик