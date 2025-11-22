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День рождения Галок: Орден Черного Сердца

Гастро-особняк Хаос, Покровка 28с3

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Завершение:

от 2700₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Три великих клана: Галки, Хаос и Узоры соберутся на праздничный бал. В особняке снова слышится звон бокалов, смех, шуршание роскошных костюмов. Это светский раут в честь дня рождения любимого места. В этот раз Хаос превратится в средневековый замок, оживляя легенды о Камелоте. Гостей ждут рыцарские турниры, поиски дамы сердца и щепотка магии, как всегда: предсказания, волшебные зелья и благословление на удачу бородой мерлина. Волшебное преображение можно будет получить в бьюти баре, а самые отважные могут отправиться в благородное приключение Ордена Черного Сердца. В роли менестрелей в замке шоукейс — it’s good to be a tree: Betelgeize, Daniel Hokum b2b Yassen и другие таланты. Прорицатели предсказывают появление секретного музыкального гостя. Дресс-код: Средневековый шик

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