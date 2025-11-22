Кобыла и Трупоглазые Жабы, оправившись от очередной заварушки на Сатурне, возвращаются с традиционными большими сольными концертами. Единственная в году возможность воочию увидеть, каково это — обладать лазерными бивнями и искристо танцевать в снежных закромах Киммерии. Лучшие хиты, 3-часовая программа, неожиданные сюрпризы. Всё это будет твоим, но не забывай о землеройках. Уникальный формат мероприятия с применением современных технологий не оставит равнодушным никого.