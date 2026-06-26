«Кто ищет, вынужден блуждать».

Спектакль для взрослых «Доктор Фауст» в двух действиях по мотивам «Трагической истории Доктора Фауста» Кристофера Марло.

Жанр спектакля — кукольный фарс, а, значит, в представлении будет отражена действительность в сочетании с комическими приёмами.

Действие разворачивается вокруг путешествия средневекового учёного и его инфернального спутника по планете. Спектакль напомнит зрителю о человеческих грехах и добродетелях, соблазнах и их последствиях. На сцене оживут легендарные персонажи, а из их уст прозвучат убедительные доказательства своей правоты.