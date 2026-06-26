ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

Доктор Фауст

Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара, Весенняя улица, 18

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 750₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Кто ищет, вынужден блуждать».

Спектакль для взрослых «Доктор Фауст» в двух действиях по мотивам «Трагической истории Доктора Фауста» Кристофера Марло.

Жанр спектакля — кукольный фарс, а, значит, в представлении будет отражена действительность в сочетании с комическими приёмами.

Действие разворачивается вокруг путешествия средневекового учёного и его инфернального спутника по планете. Спектакль напомнит зрителю о человеческих грехах и добродетелях, соблазнах и их последствиях. На сцене оживут легендарные персонажи, а из их уст прозвучат убедительные доказательства своей правоты.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста