Тыквенный гид по Екатеринбургу: где выгулять тёмную сторону

Что будет в статье:

Статья активно разрастается и морфирует как тварь из фильма «Нечто», следи за обновлениями.

Костюм на Хэллоуин? Ха! Да это единственный день в году, когда можно отбросить маску и проветрить своего внутреннего упыря. Подобрали события для самых разных монстров, хтоней и сущностей. Ищи себя в списке и погнали наводить шороху!

Для зомби

Когда трудно активно двигаться, но очень нужны мозги. Осень ещё эта...

Для вампиров

Голодным блеском твоих глаз можно освещать полуночные улицы. О да, мы знаем эту жажду приключений, эмоций, впечатлений и движения! Подобрали горячие и сочные события, в которые так славно вцепиться зубами.

Для ведьм и колдунов

Если ты начинаешь вглядываться в Бездну — Бездна моргает первой. Собрали лучшие возможности проявить познания и таланты: пусть смертные дрожат и падают ниц.

Для бесов

Лекции нудные, вечеринки шумные, редактор подборки — дурацкий дурак. Всё бесит. События для тех, кому ничего не нравится. Сходи, чтобы потом поныть, как было стрёмно.