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Тыквенный гид по Екатеринбургу: где выгулять тёмную сторону

Выпускай внутреннюю нечисть и беги праздновать.

Что будет в статье:

  1. - Для зомби
  2. - Для вампиров
  3. - Для ведьм и колдунов
  4. - Для бесов

Статья активно разрастается и морфирует как тварь из фильма «Нечто», следи за обновлениями.

Костюм на Хэллоуин? Ха! Да это единственный день в году, когда можно отбросить маску и проветрить своего внутреннего упыря. Подобрали события для самых разных монстров, хтоней и сущностей. Ищи себя в списке и погнали наводить шороху!

Для зомби

Когда трудно активно двигаться, но очень нужны мозги. Осень ещё эта...

Культ волка: Оборотни и кости
Культ волка: Оборотни и кости

«Сумерки», вампиры, оборотни — главные атрибуты осенней меланхолии и Хеллоуина. ...

Самоцвет

500₽

Кровь как метафора: вампир в зеркале кинематографа
Кровь как метафора: вампир в зеркале кинематографа

Лекция + просмотр фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922) Что скрывается за ...

New Bar

500₽

Для вампиров

Голодным блеском твоих глаз можно освещать полуночные улицы. О да, мы знаем эту жажду приключений, эмоций, впечатлений и движения! Подобрали горячие и сочные события, в которые так славно вцепиться зубами.

Олдскулы: Halloween
Олдскулы: Halloween

К черту костюмы из маркетплейсов — доставай свои рваные джинсы, бейджи с The Ras...

Нирвана club

от 500₽

Halloween
Halloween

Какой твой любимый фильм ужасов? «Крик»? «Пятница 13»? Или может быть «Астрал»? ...

Свобода Концерт Холл

от 666₽

Halloween: От заката до рассвета
Halloween: От заката до рассвета

Главный Хэллоуин столицы Урала Жди 13 артистов В этом году ограниченное число ...

Свобода Концерт Холл

1200₽

Для ведьм и колдунов

Если ты начинаешь вглядываться в Бездну — Бездна моргает первой. Собрали лучшие возможности проявить познания и таланты: пусть смертные дрожат и падают ниц. 

Halloween with Unpleasant Scream
Halloween with Unpleasant Scream

Амбассадоры мрака на Урале Unpleasant Scream возвращаются с празднеством, которо...

8/17

от 800₽

Сказки Бабы Яги: Невеста из змеиного царства
Сказки Бабы Яги: Невеста из змеиного царства

Добро пожаловать в настольную ролевую игру, где оживают славянские сказки, древн...

Встречи

1200₽

Для бесов

Лекции нудные, вечеринки шумные, редактор подборки — дурацкий дурак. Всё бесит. События для тех, кому ничего не нравится. Сходи, чтобы потом поныть, как было стрёмно.

Гаражный Хэллоуин: Джавс, batinы, Дербес, ДСБ
Гаражный Хэллоуин: Джавс, batinы, Дербес, ДСБ

Громкий грязный звук, способный поднять любого мертвеца из могилы. Аттракцион не...

Syndrome Bar

Бесплатно

Trick or Treat
Trick or Treat

Особая пати из серии 343. Эти ребята делают одни из самых стильных шоу в текущем...

Syndrome Bar

от 400₽

Вписка Halloween
Вписка Halloween

Город засыпает, просыпается нечисть на Вписке. Когда наступает ночь, вся реальн...

Нирвана club

от 400₽

Что есть в статье:

  1. Для зомби
  2. Для вампиров
  3. Для ведьм и колдунов
  4. Для бесов

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