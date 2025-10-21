Тыквенный гид по Екатеринбургу: где выгулять тёмную сторону

Статья активно разрастается и морфирует как тварь из фильма «Нечто», следи за обновлениями.
Костюм на Хэллоуин? Ха! Да это единственный день в году, когда можно отбросить маску и проветрить своего внутреннего упыря. Подобрали события для самых разных монстров, хтоней и сущностей. Ищи себя в списке и погнали наводить шороху!
Для зомби
Когда трудно активно двигаться, но очень нужны мозги. Осень ещё эта...
«Сумерки», вампиры, оборотни — главные атрибуты осенней меланхолии и Хеллоуина. ...
500₽
Лекция + просмотр фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922) Что скрывается за ...
500₽
Для вампиров
Голодным блеском твоих глаз можно освещать полуночные улицы. О да, мы знаем эту жажду приключений, эмоций, впечатлений и движения! Подобрали горячие и сочные события, в которые так славно вцепиться зубами.
К черту костюмы из маркетплейсов — доставай свои рваные джинсы, бейджи с The Ras...
от 500₽
Какой твой любимый фильм ужасов? «Крик»? «Пятница 13»? Или может быть «Астрал»? ...
от 666₽
Главный Хэллоуин столицы Урала Жди 13 артистов В этом году ограниченное число ...
1200₽
Для ведьм и колдунов
Если ты начинаешь вглядываться в Бездну — Бездна моргает первой. Собрали лучшие возможности проявить познания и таланты: пусть смертные дрожат и падают ниц.
Амбассадоры мрака на Урале Unpleasant Scream возвращаются с празднеством, которо...
от 800₽
Добро пожаловать в настольную ролевую игру, где оживают славянские сказки, древн...
1200₽
Для бесов
Лекции нудные, вечеринки шумные, редактор подборки — дурацкий дурак. Всё бесит. События для тех, кому ничего не нравится. Сходи, чтобы потом поныть, как было стрёмно.
Громкий грязный звук, способный поднять любого мертвеца из могилы. Аттракцион не...
Бесплатно
Особая пати из серии 343. Эти ребята делают одни из самых стильных шоу в текущем...
от 400₽
Город засыпает, просыпается нечисть на Вписке. Когда наступает ночь, вся реальн...
от 400₽