ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Сказки Бабы Яги: Невеста из змеиного царства

Встречи
улица Тургенева, 22, оф 215

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Добро пожаловать в настольную ролевую игру, где оживают славянские сказки, древние леса и забытые боги. Здесь ведьмы творят заговоры, духи шепчут в ветвях, а храбрые дружинники идут навстречу своей судьбе. И сейчас ты узнаешь историю бравого витязя Святозара. Князь велел ему привести девицу дивной красы, что живёт за тридевять земель. Ох уж и прекрасна царевна! Но путь к ней закрыт. Стоит меж князем и девицей Змеиное царство, где правит Змей Горыныч — древний страж и повелитель подземных огней. Игрокам предстоит: — Исследовать земли змеиного царства, — Раскрыть древние сказочные обряды, — Сделать выбор между долгом, честью и сердцем. Сумеет ли Святозар пройти сквозь царство змея, преодолеть хитрость чаровниц и пламя трёх голов? И вернётся ли он с невестой к князю? Узнаешь на игре. Ведущая: Даша Некрасова

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста