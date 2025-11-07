Добро пожаловать в настольную ролевую игру, где оживают славянские сказки, древние леса и забытые боги. Здесь ведьмы творят заговоры, духи шепчут в ветвях, а храбрые дружинники идут навстречу своей судьбе. И сейчас ты узнаешь историю бравого витязя Святозара. Князь велел ему привести девицу дивной красы, что живёт за тридевять земель. Ох уж и прекрасна царевна! Но путь к ней закрыт. Стоит меж князем и девицей Змеиное царство, где правит Змей Горыныч — древний страж и повелитель подземных огней. Игрокам предстоит: — Исследовать земли змеиного царства, — Раскрыть древние сказочные обряды, — Сделать выбор между долгом, честью и сердцем. Сумеет ли Святозар пройти сквозь царство змея, преодолеть хитрость чаровниц и пламя трёх голов? И вернётся ли он с невестой к князю? Узнаешь на игре. Ведущая: Даша Некрасова