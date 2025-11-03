Особая пати из серии 343. Эти ребята делают одни из самых стильных шоу в текущем сезоне. Что они натворят по такому яркому поводу — можно только догадываться (и всё равно прогадать). Привычные муз. коллективы ГРЕХ, Запад-81 и Бизнес Юность выкатятся на сцену со своими сайд-проектами — менее серьезными, и от того более свободными в самовыражении: HEARG — угарно лихой хардкор панк; 81SQUAD — потешный хорроркор-рэп; Мордобойс — панк-хоп-сторителлинг на ночь. Всё это мракобесие покроет темной пеленой блэкгейз-супербэнд les cinq. А ещё тебя ждут: — конкурс костюмов; — treats; — антураж Хэллоуина. Билеты на входе: 400р в костюме / 600р — без образа. Требуется паспорт.