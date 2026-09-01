МузыкаЕКБ — это сообщество для музыкантов и для всех, кто любит музыку. На празднике в честь дня рождения будут представлены разные направления музыки, что как нельзя лучше отражает мультижанровый характер сообщества. 7 музыкальных коллективов будут играть в этот вечер: Diddley Dogs — рокабилли; The Whales — хард-рок; Шляпакакрас — панк; The Travelling Orchestra — блюз; August32 — альтернатива; Т.Э.Т. и Ко — поп-рок; Funk Power — фанк.