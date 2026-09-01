ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

День рождения «МузыкаЕКБ»

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

МузыкаЕКБ — это сообщество для музыкантов и для всех, кто любит музыку. На празднике в честь дня рождения будут представлены разные направления музыки, что как нельзя лучше отражает мультижанровый характер сообщества. 7 музыкальных коллективов будут играть в этот вечер: Diddley Dogs — рокабилли; The Whales — хард-рок; Шляпакакрас — панк; The Travelling Orchestra — блюз; August32 — альтернатива; Т.Э.Т. и Ко — поп-рок; Funk Power — фанк.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Homie
Homie

от 1800₽

по подписке
Дзинь
Дзинь
по подписке
Научно-технический рэп
Научно-технический рэп

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста