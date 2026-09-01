День рождения «МузыкаЕКБ»
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
МузыкаЕКБ — это сообщество для музыкантов и для всех, кто любит музыку. На празднике в честь дня рождения будут представлены разные направления музыки, что как нельзя лучше отражает мультижанровый характер сообщества. 7 музыкальных коллективов будут играть в этот вечер: Diddley Dogs — рокабилли; The Whales — хард-рок; Шляпакакрас — панк; The Travelling Orchestra — блюз; August32 — альтернатива; Т.Э.Т. и Ко — поп-рок; Funk Power — фанк.
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