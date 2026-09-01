Одна сцена. Одна эпоха. И музыканты, которые были непосредственными участниками истории свердловского рока. На новом квартирнике Музея Андеграунда встретятся Егор Белкин, Настя Полева, Виктор «Пифа» Комаров и Алексей Хоменко — музыканты, чьи творческие биографии в разные годы пересекались с историей Nautilus Pompilius. Поговоришь о времени, когда «Наутилус» только искал собственное звучание. О первых составах и концертах, квартирных и студийных записях, Свердловском рок-клубе и людях вокруг него. О том, как появилась новая музыкальная среда, из которой вышли песни, вскоре зазвучавшие на всю страну. Как из свердловской группы вырос один из главных феноменов русского рока? Как музыканты влияли друг на друга? Что происходило внутри этой среды до большой известности — и что изменилось, когда она пришла? Об этом — из первых уст. Без пересказа легенд: воспоминания людей, которые сами находились внутри этой истории. И, конечно, будет живая музыка. Песни той эпохи прозвучат вновь в исполнении музыкантов, с которыми связана история свердловского «Наутилуса». «Скованные одной сценой»: Егор Белкин Настя Полева Виктор «Пифа» Комаров Алексей Хоменко