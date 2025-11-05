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Кровь как метафора: вампир в зеркале кинематографа

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Лекция + просмотр фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922) Что скрывается за вечным образом вампира — чудовищем, соблазнителем, философом ночи? Лекция исследует, как кинематограф превращает кровь в символ желания, страха и искусства. От «Носферату» Мурнау до «Интервью с вампиром» и фильмов Джима Джармуша — вампир становится экранным зеркалом человеческой природы, её тьмы и тоски по бессмертию. Поговоришь о том, как кино использует вампиризм как метафору власти, зависимости и чувственности. Почему акт укуса так близок к акту любви, а бессмертие оборачивается вечной меланхолией? Каким образом свет камеры становится антиподом солнечного света, а экран — новым готическим собором? Лекция объединяет философию, эстетику и поп-культуру: здесь соседствуют Делёз и Коппола, Фрейд и «Сумерки». Вампир — не просто персонаж, а способ говорить о человеке, который вглядывается в собственную тень и находит там искусство, страсть и вечную жажду смысла.

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