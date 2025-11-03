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Вписка Halloween

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Город засыпает, просыпается нечисть на Вписке. Когда наступает ночь, вся реальность превращается в мрачное и весёлое безумие. Специально для тех, кто любит жуткое, яркое и неординарное — самая кровавая хэллоуинская вечеринка. На Вписке всё по-настоящему страшно круто: — Живые каверы: ПОШЛАЯ МОЛЛИ, КИШЛАК, КОСМОНАВТОВ НЕТ, ЛСП и ещё много классных групп. — Диджей-сеты, что поднимут дух и добавят огня в ночь. — Тематическая фотозона — делай крутые и стильные фотою — Сладость или гадость, или как это назвать, когда можешь угощаться всю ночь конфетами? — Бир-понг + alсо-шашки — для любителей игр и веселья. — Специальное меню на баре. — Welcome-дринк — не пропусти шанс быть одним из 50 первых, кто получит бесплатный напиток. — Розыгрыши и подарки. Обязательное условие — наряд. Пусть твой костюм будет максимально жутким или забавным — иначе не войдешь в мир темных развлечений.

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