«Сумерки», вампиры, оборотни — главные атрибуты осенней меланхолии и Хеллоуина. Поэтому «Самоцвет: Школа» вместе с «Историями в баре» решили выяснить, почему оборотни лучше вампиров, и углубиться в тайну их происхождения. На лекции Антон Кочнев — биоархеолог и автор телеграм-канала «Тележенька с костями», расскажет о феномене культа волка с археологической точки зрения. На примере письменных источников, «звериного стиля», а также костных остатков волков со следами ритуального использования, ты узнаешь о происхождении вервольфов. Лектор: кандидат исторических наук, биоархеолог, популяризатор науки Антон Кочнев.