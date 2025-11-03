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Культ волка: Оборотни и кости

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

«Сумерки», вампиры, оборотни — главные атрибуты осенней меланхолии и Хеллоуина. Поэтому «Самоцвет: Школа» вместе с «Историями в баре» решили выяснить, почему оборотни лучше вампиров, и углубиться в тайну их происхождения. На лекции Антон Кочнев — биоархеолог и автор телеграм-канала «Тележенька с костями», расскажет о феномене культа волка с археологической точки зрения. На примере письменных источников, «звериного стиля», а также костных остатков волков со следами ритуального использования, ты узнаешь о происхождении вервольфов. Лектор: кандидат исторических наук, биоархеолог, популяризатор науки Антон Кочнев.

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