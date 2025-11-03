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Halloween: От заката до рассвета

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Главный Хэллоуин столицы Урала Жди 13 артистов В этом году ограниченное число гостей всего лишь 1000 человек Заработал VIP вход, ускорилась работа бара и кухни Подробнее: https://vk.com/event231685933

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