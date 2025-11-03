Halloween: От заката до рассвета
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Главный Хэллоуин столицы Урала Жди 13 артистов В этом году ограниченное число гостей всего лишь 1000 человек Заработал VIP вход, ускорилась работа бара и кухни Подробнее: https://vk.com/event231685933
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