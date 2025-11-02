Громкий грязный звук, способный поднять любого мертвеца из могилы. Аттракцион невиданной щедрости — вход по донату. Если проголосуешь рублем, присутствием и весельем, организаторы будут мутить такое время от времени. Специальные кости из Кирова (одной из панк-столиц РФ): группа ДЖАВС, ранее известная как Jeffrey's Jaws, с новым русскоязычным альбомом. Поддерживают хорошо знакомые тебе укротители фузов и обитатели проклятых подвалов: batinы travы и Дербес, а также молодые бесята ДСБ. Костюмы вурдалаков, зомбей и прочих упырей приветствуются. Донаты на входе (лучше налом). Требуется паспорт.