Гаражный Хэллоуин: Джавс, batinы, Дербес, ДСБ
улица Антона Валека, 12
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
Громкий грязный звук, способный поднять любого мертвеца из могилы. Аттракцион невиданной щедрости — вход по донату. Если проголосуешь рублем, присутствием и весельем, организаторы будут мутить такое время от времени. Специальные кости из Кирова (одной из панк-столиц РФ): группа ДЖАВС, ранее известная как Jeffrey's Jaws, с новым русскоязычным альбомом. Поддерживают хорошо знакомые тебе укротители фузов и обитатели проклятых подвалов: batinы travы и Дербес, а также молодые бесята ДСБ. Костюмы вурдалаков, зомбей и прочих упырей приветствуются. Донаты на входе (лучше налом). Требуется паспорт.
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