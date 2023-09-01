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Пушкинская карта: как получить и куда по ней сходить

Здесь ты узнаешь, что такое «Пушкинская карта» и почему ее стоит завести.

Что будет в статье:

  1. - Что такое «Пушкинская карта»?
  2. - Как оформить «Пушкинскую карту»?
  3. - Сколько действует «Пушкинская карта»?
  4. - Покупка и возврат билетов
  5. - Плюсы «Пушкинской карты»
  6. - Куда сходить с «Пушкинской картой»
  7. - Спектакли
  8. - Театры 
  9. - Музеи 
  10. - Спектакли
  11. - Театры
  12. - Музеи 

Что такое «Пушкинская карта»?

Государственный проект «Пушкинская карта» позволяет молодежи посещать культурные мероприятия.  

Номинал карты – 5000 рублей, которые ты можешь потратить на билеты на спектакли, выставки, фестивали, творческие вечера, концерты и концертные программы. 2000 рублей можно потратить на кино. 

Обрати внимание, что в программу входят только отечественные фильмы. Есть ограничения и по репертуару и в других указанных выше событиях. 

Сумму можно использовать в течение года. Перезапуск карты происходит автоматически, сумма обновляется и не потраченный остаток сгорает. 

Как оформить «Пушкинскую карту»?

  1. Зайди на «Госуслуги» или зарегистрируйся, если еще не успел. Завести аккаунт на «Госуслугах» можно с 14 лет. 
  2. Подтверди учетную запись с помощью онлайн-банка. Как подтвердить учетную запись, можешь прочитать здесь.
  3. Скачай приложение «Госуслуги Культура». Узнать больше о приложении и скачать можно здесь.  
  4. Подтверди выпуск Пушкинской карты.

Можно оформить и пластиковую карту. По значению она равнозначна виртуальной. Чтобы оформить пластиковую карту, обратись в банк с паспортом и СНИЛСом.  

Сколько действует «Пушкинская карта»?

Владельцами «Пушкинской карты» могут стать граждане России от 14 до 22 лет включительно. 

Если тебе в течение календарного года исполнилось 23, ты имеешь право продолжать пользоваться Пушкинской картой до 31 декабря года владения.  

Покупка и возврат билетов

При покупке билета на событие по «Пушкинской карте» можно воспользоваться приложением «Госуслуги Культура», сайтом организации, которая участвует в программе или кассой.   

Возврат билета осуществляется в соответствии с правилами возврата, принятыми учреждением или билетным оператором, у которого ты приобрел билет.

Деньги вернуться на карту, с которой ты произвел оплату. В данном случае на «Пушкинскую».  

По «Пушкинской карте» можно оплатить только полную стоимость билета.  

Посетить событие по билету «Пушкинской карты» может только сам держатель карты. Билет именной и его нельзя передавать другому лицу.  

Нельзя снимать деньги с карты или докладывать на нее свои.

Плюсы «Пушкинской карты»

– Бесплатный выпуск и обслуживание;

– Ты сможешь посещать события разного формата и стоимости;

– Оплатить «Пушкинской картой» можно как онлайн, так и офлайн; 

– Карта действует на территории всей страны.  

Из минусов: 

– Невозможность частичной оплаты;

– Карту нельзя пополнить за свой счет; 

– Нельзя купить несколько билетов или передать билет другому лицу.  

Куда сходить с «Пушкинской картой»

Как оформить «Пушкинскую карту» мы рассказали, но куда теперь с ней податься? Здесь ты найдешь события по «Пушкинской карте» из нашей афиши и необычные и значимые места Москвы и Петербурга, которые стоит взять на заметку.  

В Москве 

Спектакли

Чтобы путешествовать необязательно выезжать из города и уж тем более не обязательно тратиться. В нашей подборке спектаклей ты сможешь перенестись в другую эпоху и даже вселенную, потратив деньги на билет с волшебной «Пушкинской карты».  Спойлер, здесь не будет оперы и балета, но будет электротеатральность и странность. 

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Музеи 

Мы всегда за красоту и эстетику. Смотри столичные музеи и галереи современного искусства, куда можно купить билет по «Пушкинской карте». 

В Санкт-Петербурге 

Спектакли

На связи Северная столица, здесь тоже есть куда сходить по «Пушкинской карте». Театральные площадки также пестрят разнообразием и спектаклями под грифом «вечный sold out», так что спеши приобрести билетик.  

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Театры

Если хочешь больше зрелищ, смотри больше спектаклей по «Пушкинской» в репертуаре театров из нашей подборки. Здесь у нас не только знаковые театры, но и камерные и необычные. Сами ходим и вам советуем.  

Музеи 

Если ты творческая душа в поиске свежих мыслей и вдохновения, ищи его в питерских музеях и галереях. Классика и современность, старые мастера, новые веяния и необычное исполнение. В общем, есть на что посмотреть даже по «Пушкинской карте». 

Смотри еще больше мест и событий, которые не входят в программу «Пушкинской карты», но зато входят в нашу афишу. 

Мы также собрали отдельные «студенческие» подборки по Москве и Петербургу, где ты тоже найдешь много идей, как провести время с пользой и за небольшие деньги. Расширяй кругозор и вперед гулять по новым локациям!

Что есть в статье:

  1. Что такое «Пушкинская карта»?
  2. Как оформить «Пушкинскую карту»?
  3. Сколько действует «Пушкинская карта»?
  4. Покупка и возврат билетов
  5. Плюсы «Пушкинской карты»
  6. Куда сходить с «Пушкинской картой»
  7. Спектакли
  8. Театры 
  9. Музеи 
  10. Спектакли
  11. Театры
  12. Музеи 

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