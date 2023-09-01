Что такое «Пушкинская карта»?
Государственный проект «Пушкинская карта» позволяет молодежи посещать культурные мероприятия.
Номинал карты – 5000 рублей, которые ты можешь потратить на билеты на спектакли, выставки, фестивали, творческие вечера, концерты и концертные программы. 2000 рублей можно потратить на кино.
Обрати внимание, что в программу входят только отечественные фильмы. Есть ограничения и по репертуару и в других указанных выше событиях.
Сумму можно использовать в течение года. Перезапуск карты происходит автоматически, сумма обновляется и не потраченный остаток сгорает.
Как оформить «Пушкинскую карту»?
- Зайди на «Госуслуги» или зарегистрируйся, если еще не успел. Завести аккаунт на «Госуслугах» можно с 14 лет.
- Подтверди учетную запись с помощью онлайн-банка. Как подтвердить учетную запись, можешь прочитать здесь.
- Скачай приложение «Госуслуги Культура». Узнать больше о приложении и скачать можно здесь.
- Подтверди выпуск Пушкинской карты.
Можно оформить и пластиковую карту. По значению она равнозначна виртуальной. Чтобы оформить пластиковую карту, обратись в банк с паспортом и СНИЛСом.
Сколько действует «Пушкинская карта»?
Владельцами «Пушкинской карты» могут стать граждане России от 14 до 22 лет включительно.
Если тебе в течение календарного года исполнилось 23, ты имеешь право продолжать пользоваться Пушкинской картой до 31 декабря года владения.
Покупка и возврат билетов
При покупке билета на событие по «Пушкинской карте» можно воспользоваться приложением «Госуслуги Культура», сайтом организации, которая участвует в программе или кассой.
Возврат билета осуществляется в соответствии с правилами возврата, принятыми учреждением или билетным оператором, у которого ты приобрел билет.
Деньги вернуться на карту, с которой ты произвел оплату. В данном случае на «Пушкинскую».
По «Пушкинской карте» можно оплатить только полную стоимость билета.
Посетить событие по билету «Пушкинской карты» может только сам держатель карты. Билет именной и его нельзя передавать другому лицу.
Нельзя снимать деньги с карты или докладывать на нее свои.
Плюсы «Пушкинской карты»
– Бесплатный выпуск и обслуживание;
– Ты сможешь посещать события разного формата и стоимости;
– Оплатить «Пушкинской картой» можно как онлайн, так и офлайн;
– Карта действует на территории всей страны.
Из минусов:
– Невозможность частичной оплаты;
– Карту нельзя пополнить за свой счет;
– Нельзя купить несколько билетов или передать билет другому лицу.
Куда сходить с «Пушкинской картой»
Как оформить «Пушкинскую карту» мы рассказали, но куда теперь с ней податься? Здесь ты найдешь события по «Пушкинской карте» из нашей афиши и необычные и значимые места Москвы и Петербурга, которые стоит взять на заметку.
Спектакли
Чтобы путешествовать необязательно выезжать из города и уж тем более не обязательно тратиться. В нашей подборке спектаклей ты сможешь перенестись в другую эпоху и даже вселенную, потратив деньги на билет с волшебной «Пушкинской карты». Спойлер, здесь не будет оперы и балета, но будет электротеатральность и странность.
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