Здесь ты узнаешь, что такое «Пушкинская карта» и почему ее стоит завести.

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Что такое «Пушкинская карта»?

Государственный проект «Пушкинская карта» позволяет молодежи посещать культурные мероприятия.

Номинал карты – 5000 рублей, которые ты можешь потратить на билеты на спектакли, выставки, фестивали, творческие вечера, концерты и концертные программы. 2000 рублей можно потратить на кино.

Обрати внимание, что в программу входят только отечественные фильмы. Есть ограничения и по репертуару и в других указанных выше событиях.

Сумму можно использовать в течение года. Перезапуск карты происходит автоматически, сумма обновляется и не потраченный остаток сгорает.

Как оформить «Пушкинскую карту»?

Зайди на «Госуслуги» или зарегистрируйся, если еще не успел. Завести аккаунт на «Госуслугах» можно с 14 лет. Подтверди учетную запись с помощью онлайн-банка. Как подтвердить учетную запись, можешь прочитать здесь. Скачай приложение «Госуслуги Культура». Узнать больше о приложении и скачать можно здесь. Подтверди выпуск Пушкинской карты.

Можно оформить и пластиковую карту. По значению она равнозначна виртуальной. Чтобы оформить пластиковую карту, обратись в банк с паспортом и СНИЛСом.

Сколько действует «Пушкинская карта»?

Владельцами «Пушкинской карты» могут стать граждане России от 14 до 22 лет включительно.

Если тебе в течение календарного года исполнилось 23, ты имеешь право продолжать пользоваться Пушкинской картой до 31 декабря года владения.

Покупка и возврат билетов

При покупке билета на событие по «Пушкинской карте» можно воспользоваться приложением «Госуслуги Культура», сайтом организации, которая участвует в программе или кассой.

Возврат билета осуществляется в соответствии с правилами возврата, принятыми учреждением или билетным оператором, у которого ты приобрел билет.

Деньги вернуться на карту, с которой ты произвел оплату. В данном случае на «Пушкинскую».

По «Пушкинской карте» можно оплатить только полную стоимость билета.

Посетить событие по билету «Пушкинской карты» может только сам держатель карты. Билет именной и его нельзя передавать другому лицу.

Нельзя снимать деньги с карты или докладывать на нее свои.

Плюсы «Пушкинской карты»

– Бесплатный выпуск и обслуживание;

– Ты сможешь посещать события разного формата и стоимости;

– Оплатить «Пушкинской картой» можно как онлайн, так и офлайн;

– Карта действует на территории всей страны.

Из минусов:

– Невозможность частичной оплаты;

– Карту нельзя пополнить за свой счет;

– Нельзя купить несколько билетов или передать билет другому лицу.

Куда сходить с «Пушкинской картой»

Как оформить «Пушкинскую карту» мы рассказали, но куда теперь с ней податься? Здесь ты найдешь события по «Пушкинской карте» из нашей афиши и необычные и значимые места Москвы и Петербурга, которые стоит взять на заметку.

В Москве

Спектакли

Чтобы путешествовать необязательно выезжать из города и уж тем более не обязательно тратиться. В нашей подборке спектаклей ты сможешь перенестись в другую эпоху и даже вселенную, потратив деньги на билет с волшебной «Пушкинской карты». Спойлер, здесь не будет оперы и балета, но будет электротеатральность и странность.

Театры

Список спектаклей у нас не исчерпывающий. Если тебе интересно, то обрати внимание на весь топ театров из наших закромов, где также любят людей с «Пушкинской картой».

Музеи

Мы всегда за красоту и эстетику. Смотри столичные музеи и галереи современного искусства, куда можно купить билет по «Пушкинской карте».

В Санкт-Петербурге

Спектакли

На связи Северная столица, здесь тоже есть куда сходить по «Пушкинской карте». Театральные площадки также пестрят разнообразием и спектаклями под грифом «вечный sold out», так что спеши приобрести билетик.

Театры

Если хочешь больше зрелищ, смотри больше спектаклей по «Пушкинской» в репертуаре театров из нашей подборки. Здесь у нас не только знаковые театры, но и камерные и необычные. Сами ходим и вам советуем.

Музеи

Если ты творческая душа в поиске свежих мыслей и вдохновения, ищи его в питерских музеях и галереях. Классика и современность, старые мастера, новые веяния и необычное исполнение. В общем, есть на что посмотреть даже по «Пушкинской карте».

Смотри еще больше мест и событий, которые не входят в программу «Пушкинской карты», но зато входят в нашу афишу.

Мы также собрали отдельные «студенческие» подборки по Москве и Петербургу, где ты тоже найдешь много идей, как провести время с пользой и за небольшие деньги. Расширяй кругозор и вперед гулять по новым локациям!