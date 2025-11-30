Трагикомедия по пьесе Григория Горина. С каждым из нас в жизни случается столько событий, что некоторые из них со временем стираются из памяти, но «Забыть Герострата» не получится. История Герострата, пожалуй, одна из самых поучительных в истории человечества. Это случилось в 356 году до нашей эры. Решив добиться бессмертия, он совершает преступление, равное которому не совершал ещё никто: сжигает храм Артемиды. Его соотечественники упорно пытались придумать жесточайшее наказание за этот поступок и в итоге совершили трагическую ошибку — «А еще я издал приказ «Всем жителям Эфеса навсегда забыть Герострата!». Этот приказ высекут на мраморной доске и повесят на городской площади». Именно так имя Герострата и становится увековеченным. Получается, что главный «герой» добился своего, но какой ценой… Поджог храма — это и поджог самого себя. Но почему? Что случилось с Геростатом? Что довело его до такого отчаяния, что единственный способ своего бессмертия он увидел в преступлении? Не упусти возможность стать свидетелем или даже участником детективного расследования дела, которое случилось, казалось бы, так давно, но при этом не теряет своей актуальности до сих пор. Давай искать ответы на вопросы, смысл которых выходит далеко за рамки сцены.