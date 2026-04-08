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Галерея на Шаболовке

Москва, Серпуховский Вал, 24 к. 2

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https://www.nashabolovke-gallery.com/ Галерея на Шаболовке делает акцент на популяризации наследия русского авангарда, новые подходы к изучению и репрезентации советского довоенного искусства, выставочные, просветительские и исследовательские проекты. Здание галереи — общественно-культурный центр конца 1920-х годов, который почти весь ХХ век работал как районный Дом культуры. В 2014 году галерея поддержала защитников Шаболовской башни, после чего стала ядром культурного кластера вокруг неё. Благодаря этой кампании была сохранена историческая застройка района. С тех пор главный акцент галереи — русский авангард, краеведение и просвещение. Команда исследует малоизвестные страницы советского искусства 1920–1930-х. Помимо выставок, проходят лекции, кинопоказы, экскурсии, праздники и благотворительные акции. Время работы: Понедельник — выходной ВТ-ВС: 11:00-20:00
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