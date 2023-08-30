В этой подборке мы собрали недорогие и бесплатные интересные места для студентов.

Выставки

Куда пойти студентам в Санкт-Петербурге, если все знаковые места вроде Эрмитажа, музея Фаберже и Петропавловской крепости изучены? Пора обратить внимание на более камерные, но оттого не менее любопытные арт-пространства.

Недорогие и бесплатные места для студентов, где они смогут приобщиться к искусству, познакомиться с новыми направлениями в искусстве, местными художниками и просто хорошо провести время за даром или небольшую сумму.

Спектакли

Мы собрали топ театров, где проходят спектакли приятные по содержанию и цене для молодежи и студентов в Санкт-Петербурге.

Сюда мы также добавили не только недорогие, необычные и камерные театры, но и те, что входят в программу «Пушкинская карта».

Кино

В этих местах проходят доступные мероприятия для студентов, где ты сможешь не только перекусить под фильм, но и узнать что-то новое на тематической лекции или обсуждении. Кинопоказы в киноклубах, барах и летних кинотеатрах под открытым небом в теплое время года.

Концерты и вечеринки

Говоря о местах для студентов в СПб, нельзя обойти стороной клубы и танцевальные площадки. В конце тяжелой учебной недели или прямо посреди нее у тебя есть возможность сходить оторваться, обзавестись новыми знакомствами и насладиться любимой музыкой. Некоторые из этих локаций – почти традиционные места тусовок студентов в Санкт-Петербурге.

Стендап

Ныряй в подборку стендапов, куда можно сходить бесплатно или за небольшую сумму, посмеяться и отвести душу в конце тяжелого дня. Многие из них также являются барами, так что пришло время совместить приятное с приятным.

Бесплатные места для студентов, где можно насытиться духовной пищей, это хорошо, но куда пойти за гастрономической составляющей по приемлемым ценам?

Где выпить?

Кроме всего вышеперечисленного предлагаем тебе еще топ интересных мест для студентов, где выпить и закусить горе ожидания грядущей сессии.

Где поесть?

Где поесть получше да подешевле? Таким вопросом могут задаться студенты в Санкт-Петербурге. Но мы уже нашли ответ и собрали подборку приятных недорогих мест, где перекусить. Если ты уже прошел по всем сетевым заведениям, то можешь поискать здесь что-то новое для себя.

Где попить кофе?

Купить стаканчик кофе по пути в университет – дело святое. Кофейные сети вроде Cofix, Цеха и Baggins Coffee известны многим, мы же собрали подборку наиболее самобытных мест, куда можно заглянуть на кофебрейк.

Антикафе

Отдельно выделим антикафе. Кто не в курсе, здесь ты платишь не за еду и напитки (как правило, они входят в стоимость), а за проведенное время. Сюда можно прийти поиграть в приставку или настольные игры, расслабиться, пообщаться и обрасти новыми знакомствами.

Куда еще сходить?

Сюда мы добавили места, которые не вошли ни в один из разделов статьи, но которые стоит держать в уме, так как здесь часто проходят всякие платные и бесплатные активности.

Бесконечность не предел! Мы регулярно ищем интересные места для студентов, так что следи за обновлением подборки и смотри другие интересные локации в нашей афише.