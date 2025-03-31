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Онегин

Приют комедианта
Садовая ул., 27

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль «Онегин» — волнующий рассказ о главной любовной катастрофе русской литературы и судьбе первой её жертвы. Сцена «Приюта комедианта» превращается в пространство снов и фантазий Татьяны Лариной — настоящей главной героини романа Пушкина. Потрясения нескладной девочки-подростка: от первого влечения к мужчине и его жесткого отказа до предательского убийства друга и бегства — смешиваются с неутолимой жаждой мести, с которой живет уже повзрослевшая Татьяна Ларина. Пространство сна Татьяны не подчиняется логике времени — сцены из романа смонтированы заново. Здесь нет ограничений для чувств: любовь, боль, желание, страх — всё выкручено на максимум. Продолжительность – 2 часа 30 минут (с антрактом).

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