Ламповые вайбы: афиша тёплых событий на выходные

Уютные чаепития, концерты на тёплых крышах, пробуждающие музыкальные ритуалы в особняке, дискотека для расслабления и даже камерное цирковое варьете для взрослых. Мы нашли мероприятия, которые точно помогут тебе погрузиться в комфортное состояние внутренней тишины и живого присутствия в моменте.
Москва
Новогодняя магия для взрослых. ArtArea Project представляет в Москве премьеру головокружительного новогоднего шоу Le Vertige: ChristmasEdition — первого в России камерного циркового варьете для взро...
Этот вечер создан для тех, кто устал от бесконечных дел, дедлайнов и хаоса. Здес...
от 1500₽
Новогодний концерт на тёплой крыше с панорамным видом. Imperialis Orchestra отпр...
от 2200₽
Огоньки, хвоя, вязаный свитер и тёплый чай — это волшебство декабря. Хочется заб...
800₽
Пробуждающий музыкальный ритуал для тех, кто ценит эстетику, внутреннюю тишину и...
3500₽
Санкт-Петербург
Два режиссёра представят свои эскизы — честные, острые, собранные из подлинных и...
Бесплатно
Ты не только послушаешь интересные чайные истории, но и попробуешь столько чая, сколько за всю жизнь не пробовал. Что будет на церемонии? — История создания напитка — Знакомство с чаем как с ботаниче...
Денис Стельмах — молодой пианист и композитор из Архангельска, чьё творчество уж...
5500₽
Волгоград
Изитека #9 — это дискотека, где можно просто расслабиться и кайфануть от момента. Гостей ждут дымные кальяны, яркие коктейли и вкусная кухня, которая идеально дополняет атмосферу в...
500₽
Нижний Новгород
Кажется, ты куда-то собирался в субботу? Тебе дают прекрасную возможность восста...
500₽
Это не просто дегустация чая — это увлекательное путешествие по страницам истори...
2300₽
Тебя ждут в камерной обстановке усадьбе Гусевых, чтобы пообщаться и отведать душ...
2300₽
Самара
Индерок на гитарах и барабанах. Сольный домашний концерт. Эмоциональная музыка о путешествиях, любви и надежде на светлое будущее. ...
от 1000₽
Кемерово
Пока готовили подборку, сами чуть отогрелись! Твой лайк сделает нам совсем хорошо :)
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