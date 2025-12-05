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Ламповые вайбы: афиша тёплых событий на выходные

Дай обниму! И пледик держи. Камерная подборка для замёрзших сердец: от уютных квартирников до рейва для выгоревших.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Волгоград
  4. - Нижний Новгород
  5. - Самара
  6. - Кемерово

Уютные чаепития, концерты на тёплых крышах, пробуждающие музыкальные ритуалы в особняке, дискотека для расслабления и даже камерное цирковое варьете для взрослых. Мы нашли мероприятия, которые точно помогут тебе погрузиться в комфортное состояние внутренней тишины и живого присутствия в моменте. 

Москва

по подписке
Иммерсивное камерное цирковое шоу Le Vertige
Иммерсивное камерное цирковое шоу Le Vertige

Новогодняя магия для взрослых.   ArtArea Project представляет в Москве премьеру головокружительного новогоднего шоу Le Vertige: ChristmasEdition — первого в России камерного циркового варьете для взро...

Рейв для выгоревших: Lo-Fi Jazz
Рейв для выгоревших: Lo-Fi Jazz

Этот вечер создан для тех, кто устал от бесконечных дел, дедлайнов и хаоса. Здес...

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»

от 1500₽

Новогоднее путешествие по странам. Нью-Йорк-Париж-Италия
Новогоднее путешествие по странам. Нью-Йорк-Париж-Италия

Новогодний концерт на тёплой крыше с панорамным видом. Imperialis Orchestra отпр...

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3с1

от 2200₽

Квартирник / Музвечер
Квартирник / Музвечер

Огоньки, хвоя, вязаный свитер и тёплый чай — это волшебство декабря. Хочется заб...

«Ни свет ни заря», улица Покровка, 41с1

800₽

Новое утро в Особняке. Кофе, друзья, орган
Новое утро в Особняке. Кофе, друзья, орган

Пробуждающий музыкальный ритуал для тех, кто ценит эстетику, внутреннюю тишину и...

Тверской бульвар, 18с1

3500₽

по подписке
Бюро сновидений
Бюро сновидений

Аудиовизуальный эксперимент на стыке трёх основных содержаний. Первое — театральное разыгрывание трагедии падения академического дискурса. Второе — перформативное изучение гипносоговорения в процессе ...

Санкт-Петербург

Волгоград

Изитека #9
Изитека #9

Изитека #9 — это дискотека, где можно просто расслабиться и кайфануть от момента. Гостей ждут дымные кальяны, яркие коктейли и вкусная кухня, которая идеально дополняет атмосферу в...

ИЗИ, ул. имени Маршала Рокоссовского, 32А

500₽

Нижний Новгород

Чайная дегустация с лайв-эмбиентом
Чайная дегустация с лайв-эмбиентом

Кажется, ты куда-то собирался в субботу? Тебе дают прекрасную возможность восста...

Tago Mago

500₽

Чайные бесцеремонности
Чайные бесцеремонности

Это не просто дегустация чая — это увлекательное путешествие по страницам истори...

Заповедные Кварталы

2300₽

Жизнь и кофе по-нижегородски
Жизнь и кофе по-нижегородски

Тебя ждут в камерной обстановке усадьбе Гусевых, чтобы пообщаться и отведать душ...

Заповедные Кварталы

2300₽

Самара

Vodopady
Vodopady

Индерок на гитарах и барабанах. Сольный домашний концерт. Эмоциональная музыка о путешествиях, любви и надежде на светлое будущее. ...

Флэт 31, Ново-Садовая улица, 106Гк2

от 1000₽

Кемерово

Опен Чай
Опен Чай

Ежедневные чайные посиделки. Каждый гость может прийти и попробовать новый чай из коллекции абсолютно бесплатно! Опен чай проходит каждый день в 12:30....

до
Чайнатаун

Бесплатно

Пока готовили подборку, сами чуть отогрелись! Твой лайк сделает нам совсем хорошо :)

Фото обложки: pexels.com

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Волгоград
  4. Нижний Новгород
  5. Самара
  6. Кемерово

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