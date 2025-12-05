Ламповые вайбы: афиша тёплых событий на выходные

Дай обниму! И пледик держи. Камерная подборка для замёрзших сердец: от уютных квартирников до рейва для выгоревших.

Что будет в статье:

Уютные чаепития, концерты на тёплых крышах, пробуждающие музыкальные ритуалы в особняке, дискотека для расслабления и даже камерное цирковое варьете для взрослых. Мы нашли мероприятия, которые точно помогут тебе погрузиться в комфортное состояние внутренней тишины и живого присутствия в моменте.

Москва

Санкт-Петербург

Волгоград

Изитека #9 Изитека #9 — это дискотека, где можно просто расслабиться и кайфануть от момента. Гостей ждут дымные кальяны, яркие коктейли и вкусная кухня, которая идеально дополняет атмосферу в... 6 декабря ИЗИ, ул. имени Маршала Рокоссовского, 32А 500₽

Нижний Новгород

Самара

Vodopady Индерок на гитарах и барабанах. Сольный домашний концерт. Эмоциональная музыка о путешествиях, любви и надежде на светлое будущее. ... 6 декабря Флэт 31, Ново-Садовая улица, 106Гк2 от 1000₽

Кемерово

Опен Чай Ежедневные чайные посиделки. Каждый гость может прийти и попробовать новый чай из коллекции абсолютно бесплатно! Опен чай проходит каждый день в 12:30.... до 15 декабря Чайнатаун Бесплатно

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