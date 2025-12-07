Аудиовизуальный эксперимент на стыке трёх основных содержаний. Первое — театральное разыгрывание трагедии падения академического дискурса. Второе — перформативное изучение гипносоговорения в процессе его практики. Третье — самосодержание, попытка скрепления двух упомянутых содержаний посредством киноязыковых средств. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.