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Бюро сновидений

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

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Бесплатно
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Аудиовизуальный эксперимент на стыке трёх основных содержаний. Первое — театральное разыгрывание трагедии падения академического дискурса. Второе — перформативное изучение гипносоговорения в процессе его практики. Третье — самосодержание, попытка скрепления двух упомянутых содержаний посредством киноязыковых средств. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.

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