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Квартирник / Музвечер

«Ни свет ни заря», улица Покровка, 41с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Огоньки, хвоя, вязаный свитер и тёплый чай — это волшебство декабря. Хочется забыть про будничную суету и позволить себе в нём раствориться: просто общаться, просто слушать. Приходи встречать эту зиму вместе, под музыку: from rus, трепетно, и Кейла. Количество мест в помещении ограничено.

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