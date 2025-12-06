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Огоньки, хвоя, вязаный свитер и тёплый чай — это волшебство декабря. Хочется забыть про будничную суету и позволить себе в нём раствориться: просто общаться, просто слушать. Приходи встречать эту зиму вместе, под музыку: from rus, трепетно, и Кейла. Количество мест в помещении ограничено.
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