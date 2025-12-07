Кажется, ты куда-то собирался в субботу? Тебе дают прекрасную возможность восстановить силы на следующий день и начать новую неделю с чистой головой. Чайный гуру и организатор «Чайного рейва» в Нижнем Новгороде Андрей Окунев расскажет о сортах китайского чая и прольет его в твой стакан, а shteyn, закрепившийся на нижегородской сцене как хардкор диджей, проявит себя с иной стороны, сыграв ambient, IDM и garage. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.