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  1. Нижний Новгород
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Чайная дегустация с лайв-эмбиентом

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Кажется, ты куда-то собирался в субботу? Тебе дают прекрасную возможность восстановить силы на следующий день и начать новую неделю с чистой головой. Чайный гуру и организатор «Чайного рейва» в Нижнем Новгороде Андрей Окунев расскажет о сортах китайского чая и прольет его в твой стакан, а shteyn, закрепившийся на нижегородской сцене как хардкор диджей, проявит себя с иной стороны, сыграв ambient, IDM и garage. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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