Выбор редакции
Чайная дегустация с лайв-эмбиентом
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда
Про событие
Кажется, ты куда-то собирался в субботу? Тебе дают прекрасную возможность восстановить силы на следующий день и начать новую неделю с чистой головой. Чайный гуру и организатор «Чайного рейва» в Нижнем Новгороде Андрей Окунев расскажет о сортах китайского чая и прольет его в твой стакан, а shteyn, закрепившийся на нижегородской сцене как хардкор диджей, проявит себя с иной стороны, сыграв ambient, IDM и garage. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи