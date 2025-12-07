Два режиссёра представят свои эскизы — честные, острые, собранные из подлинных историй и индивидуальных исследований. Приходи увидеть, как документальность превращается в театр. Эскизы: 17:30 — Uroboros.FM, режиссер Андрей Забара Спектакль, построенный как радиостанция бессознательного. Сон человеческий достоин если не памятника, то сцены. Саунд-дизайн, живое музыкальное сопровождение, сценография и актерская работа с движением и речью — построены в технологии монтажа, и развивают документальный театр постановочными средствами. За драматургию взят монтаж текстов радиоэфиров разных лет, но одной даты (7 декабря), куда то и дело вторгаются задокументированные сны людей нашего времени. Команда проекта: Андрей Забара, Мия Левашева, Иван Клименко, Анна Смородникова, Дарья Захарченко, Анна Добранская, Александр Мороз, Анастасия Борисенко 19:30 — 10/10, режиссер Антонова Полина Школа, телефон, лента, бесконечные мемы и попытки понять себя. Спектакль о взрослении поколения 2010–2020 через призму школьного быта и интернет-культуры. Пять подростков — такие разные и такие настоящие — делятся одним днём своей жизни. Днём, в котором узнает себя каждый. Команда проекта: Полина Антонова, Владимир Овчинников, Минулин Расул, Варламова Таисия, Актищева Рената, Летинская Юлия, Савранская Александра, Ирина Тихонова, Дарья Благодатских, Вероника Петренко