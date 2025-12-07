Денис Стельмах — молодой пианист и композитор из Архангельска, чьё творчество уже на протяжении десяти лет пленяет сердца людей по всему миру своей искренностью и простотой. Музыка Дениса — честная и широкая, играющая в ассоциации и по-настоящему от сердца. Грустная и лиричная, свободная и чистая, глубокая и прозрачная: композиции без слов, полные смысла и рассказов о чувствах, переживаниях композитора. Это будет неформальная встреча музыканта со своими слушателями, где Денис поделится опытом создания музыки, ответит на вопросы слушателей, сыграет композиции на заказ и устроит совместные импровизации. В стоимость билета также входят закуски и напитки (чай и вино).