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«Квартирник композитора» Дениса Стельмаха

Книги и кофе
Гагаринская улица, 20

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Денис Стельмах — молодой пианист и композитор из Архангельска, чьё творчество уже на протяжении десяти лет пленяет сердца людей по всему миру своей искренностью и простотой. Музыка Дениса — честная и широкая, играющая в ассоциации и по-настоящему от сердца. Грустная и лиричная, свободная и чистая, глубокая и прозрачная: композиции без слов, полные смысла и рассказов о чувствах, переживаниях композитора. Это будет неформальная встреча музыканта со своими слушателями, где Денис поделится опытом создания музыки, ответит на вопросы слушателей, сыграет композиции на заказ и устроит совместные импровизации. В стоимость билета также входят закуски и напитки (чай и вино).

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