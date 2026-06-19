Этот вечер создан для тех, кто устал от бесконечных дел, дедлайнов и хаоса. Здесь не нужно быть бодрым и «включённым» — можно просто расслабиться, выдохнуть и позволить музыке делать своё. PCHBLK запускает мягкие биты, на которых держится весь поток. К ним присоединяется пианист Тони Карапетян — его джазовые импровизации звучат как дыхание, как светлая пауза внутри дня. Вместе они создают живую ткань музыки, в которой нет давления, только плавное течение.