Сегодня тысячи людей готовятся показать миру криминала, кто тут босс. Инфополе кипит от жарких обсуждений и мемов об исчезновении фанатов из реальности. И это бесконечно захватывающе, когда ты часть движа. И бесконечно обломно, когда часть движа — твой близкий, а ты стоишь в стороне. Тебе скажут, глупо ревновать к хобби. Но когда видишь как подруга или партнёр горит чем-то, что вы не можете разделить — это такое себе.
И что делать? Прятать геймпад, принудительно вытаскивать человека из дома или самому срочно пытаться вникнуть во вселенную игры? Разбираемся с психологом онлайн-института «Психодемия» Георгием Пановым.
Нормально ли «залипнуть»?
Да, если это добровольное, ограниченное по времени погружение, которое приносит удовольствие и не разрушает сон, учёбу, работу, обязательства и живые контакты. Это нормальный вид досуга — как сериал, футбол или фестиваль.
Важно не путать увлечённость с бегством: тревожный признак — потеря контроля. Человек не может остановиться, обманывает, раздражается при прерывании, запускает сон, питание, дела, надолго выпадает из общения. Тогда это больше про дисфункцию: напряжение, тревогу, одиночество или перегруз. И обесценивание в духе «какая-то бегалка-стрелялка» обычно только усиливает сопротивление.
Игры специально проектируют быструю награду, а современная работа часто даёт мало автономии и признания. Человек может «залипнуть» не потому, что игра «лучше людей», а потому что там он чувствует себя компетентным и получает скорейший отклик. Это стоит обсуждать без морализаторства.
Неужели игра радует больше, чем я?
Чувство обиды и нехватки внимания законно, и его важно не прятать. Но игра — не соперник: она даёт быстрый, предсказуемый отклик, ощущение успеха и контроля, а отношения требуют переговоров и усилий. Поэтому лучше говорить не «ты променял меня на игру», а «мне не хватает твоего внимания; давай договоримся, когда будет время для нас двоих.
Конкретика помогает: ритуалы, совместные планы, заранее согласованное «окно погружения» на релиз и «окно контакта» после. Взять отпуск на выход игры — само по себе не проблема, как отпуск на фестиваль. Проблема, если это способ избегать отношений и обязанностей или если нарушаются договорённости.
В чём польза компьютерных игр?
Игры могут тренировать внимание, планирование, реакцию, пространственное мышление; давать опыт кооперации и коммуникации; быть пространством принадлежности. Они помогают регулировать стресс и возвращать чувство контроля; развивают интерес к историям, творчеству и технологиям. Но это не значит, что любая игра полезна в любом количестве. Полезно то, что не вытесняет сон, движение, живое общение и учёбу или работу и что можно обсуждать с близкими.
Поэтому, пока партнёр играет, есть возможность «въехать в тему» компьютерных игр и настолок. Это была бы хорошая профилактика обиды. Одновременно балансировать время у экрана, больше жить своей жизнью и иногда встречаться на территории общего интереса.
Редакция благодарит Георгия и онлайн-институт «Психодемия» за профессиональный взгляд и обстоятельный подход.
Ну что, игра всё-таки не соперник? Так что пусть пусть близкий строит свою криминальную карьеру спокойно, главное, чтобы не в реальной жизни! :-) А ты не стесняйся говорить, если вдруг чувствуешь недостаток внимания и тепла, главное: конструктивно и «без наезда» .
Кстати, а что если воспринять происходящее как небольшой отпуск «только для себя» и тоже залипнуть за любимое хобби, сериал или игру? Может статься, это хороший повод самому распробовать магию отыгрыша, скажем, в ДнД настолках? ;-)
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