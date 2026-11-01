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Кинолепка: «Гарри Поттер и философский камень»

Burning Clay, Рыбацкая улица, 2

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 14+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать сладкой: родители умерли, едва ему исполнился год, а от дяди и тёти, взявших сироту на воспитание, достаются лишь тычки да подзатыльники. Но в одиннадцатый день рождения Гарри всё меняется. Странный гость, неожиданно появившийся на пороге, приносит письмо, из которого мальчик узнаёт, что на самом деле он - волшебник и зачислен в школу магии под названием Хогвартс. А уже через пару недель Гарри будет мчаться в поезде Хогвартс-экспресс навстречу новой жизни, где его ждут невероятные приключения, верные друзья и самое главное — ключ к разгадке тайны смерти его родителей.

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