День, когда ты сможешь поиграть в дизайнера украшений в технике воскового моделирования ;) За три часа пройдёшь путь от идеи до восковой формы будущего кольца или подвески. Всё включено: воск, серебро до 10 г и любой камень из коллекции — от розового кварца до аквамарина или горного хрусталя. Ты можешь прийти со своей задумкой или вдохновиться референсами на занятии. Также финальное изделие может немного отличаться от восковой модели из-за особенностей технологии. Литьё, обработка и подготовка готового изделия выполняются Sharpera. Все материалы включены в стоимость.