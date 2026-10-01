ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по созданию ювелирного украшения

улица Фридриха Энгельса, 46с4

Начало:

Завершение:

12000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

День, когда ты сможешь поиграть в дизайнера украшений в технике воскового моделирования ;) За три часа пройдёшь путь от идеи до восковой формы будущего кольца или подвески. Всё включено: воск, серебро до 10 г и любой камень из коллекции — от розового кварца до аквамарина или горного хрусталя. Ты можешь прийти со своей задумкой или вдохновиться референсами на занятии. Также финальное изделие может немного отличаться от восковой модели из-за особенностей технологии. Литьё, обработка и подготовка готового изделия выполняются Sharpera. Все материалы включены в стоимость.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Аромат заботы
Аромат заботы

3990₽

Арт-терапевтические встречи
Арт-терапевтические встречи
до

3000₽

Йога среди искусства
Йога среди искусства
до

1200₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Ресурсное колье
Ресурсное колье

4800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста