Погрузись в мир магии, чудовищ и хитроумных заговоров. Кто выживет, а кто падёт от рук нежити, либо вечного огня? Узнаешь за игровым столом. Зал превращается в поле интриг, лжи и неожиданных союзов. Приходи за кружкой пенного, хорошей компанией и азартом. Бронь столов по тел.