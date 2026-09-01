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Ведьмафия
Камергерский переулок, 5/7
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Погрузись в мир магии, чудовищ и хитроумных заговоров. Кто выживет, а кто падёт от рук нежити, либо вечного огня? Узнаешь за игровым столом. Зал превращается в поле интриг, лжи и неожиданных союзов. Приходи за кружкой пенного, хорошей компанией и азартом. Бронь столов по тел.
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