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Ведьмафия

Таверна «Под ведьмачьим мечом»
Камергерский переулок, 5/7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Погрузись в мир магии, чудовищ и хитроумных заговоров. Кто выживет, а кто падёт от рук нежити, либо вечного огня? Узнаешь за игровым столом. Зал превращается в поле интриг, лжи и неожиданных союзов. Приходи за кружкой пенного, хорошей компанией и азартом. Бронь столов по тел.

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