Открыть для себя эпоху зарождения любимых франшиз, провести целых два дня в играх и насладиться атмосферой ранних 2000-х — в компании единомышленников. RetroTech Squad впервые выступают такой значимой частью масштабного фестиваля. Интерактивная выставка консолей, множество игр «золотой эпохи», компьютерный клуб — здесь развернётся, потеплеет и растает душа любого олдфага. А телестудия, полностью состоящая из техники нулевых, где можно будет сняться в сюжете о фестивале, добавит к атмосфере. Настольная игротека: сотни игр — от быстрых пати-геймов, до гигантских стратегий, коробок со всего света. Издательские новинки, отечественные хиты и раритеты из личных коллекций будут ждать на столах, а опытные ведущие команды Just Play помогут разобраться в правилах и найдут сопартийцев. Фанатские стенды по игровым вселенным, наполненные интерактивами и историями. А так же конкурс косплея, где приветствуются образы из настольных и видеоигр, фильмов и произведений рубежа тысячелетий. Турниры фестиваля уже второй год составляют львиную долю масштаба мероприятия. FlashFreeze — турнир по великой Magic: The Gathering. Опытных игроков ждут соперники их уровня, а новички смогут увидеться и пообщаться с легендарными Магами сообщества. Маркет, полный тематических товаров, барахолка настолок, консолей и видеоигр — тут будет, где разгуляться. А специальный, мерчовый билет позволит сразу получить от участников множество приятных плюшек, что позволит унести кусочек фестиваля с собой.