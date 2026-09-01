Главный научно-популярный фестиваль имени себя любимого. Выступят одни из любимых лекторов: антрополог Станислав Дробышевский, автор исторического подкаста Кирилл «Домнин» Буренок и врач Алексей Водовозов. О чём будем говорить: Станислав Дробышевский — «Ухо жаброй не испортишь». На лекции поговорят об эволюционных перипетиях анатомии. То, что кажется нам естественной и само-собой разумеющейся частью нашего тела, в своё время было смелой инновацией, радикально поменявшей жизнь наших далёких предков. Эти усовершенствования имели совершенно иное назначение, нежели то, что досталось нам по наследству после миллионов лет преобразований. Человек собран из элементов, обеспечивавших жизнь одноклеточных существ, рыб, амфибий, рептилий и первых млекопитающих. О некоторых из них расскажет Станислав Дробышевский. Кирилл «Домнин» Буренок — «Историю пишут все подряд». Как известно, историю пишут победители, все летописи написаны под диктовку правителей и содержат только то, что им было выгодно, поэтому официальная история — полная фальсификация и чепуха, сочиненная уже в Новое время по заказу правящих режимов, и только академик Фоменко знает правду про то, что Христос царь славян, а Питер построили гиперборейцы. …весь этот невежественный бред упал в свое время на благодатную почву — крах СССР и недоверие к академической науке, повышенный интерес к разнообразным разоблачителям всего на свете, сладкие сказки про великие империи прошлого и, главное, полное непонимание массами принципов, на которых строится современная историческая наука. В реальности, разумеется, были и неоднократные попытки как минимум тенденциозной подачи исторических событий, и прямые фальсификации (тот же Константинов дар), и ошибки ранних исследователей, и просто популярные неверные представления о событиях прошлого, искажающие их из-за сменившихся культурных и мировоззренческих норм. Но всё это мало влияет на историю как науку — обмануть современных историков не так-то просто благодаря обширному арсеналу средств и методов познания, накопленных к настоящему времени. Как учёные устанавливают факты и восстанавливают события прошлого, почему никакими лживыми летописями победителей их не надуешь — рассказывает Домнин, ведущий подкаста Hobby Talks. Алексей Водовозов﻿ — «Яблочный уксус: шарлатаны против рака». Онкологический диагноз до сих пор — самый страшный для людей. И ничто не монетизируется так, как страх, конвертация умопомрачительная. Именно поэтому на тёмной стороне медицины есть масса «диагностических» методик и масса «исцеляющих» аппаратов, биодобавок, заряженных субстанций, диет и прочих детоксов. На примере сериала «Яблочный уксус» разберут, как обманывают онкопациентов и их родных, продавая втридорога призрачную надежду. О лекторах: Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов наук﻿и и фронтмен российской антропологии Кирилл «Домнин» Буренок. Выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста «Hobby Talks». Человек с феноменальной п﻿амятью и уникальным чувством юмора. Алексей Водовозов. Российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, член Комиссии РАН по популяризации науки. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», в 2019 году назван одним и﻿з самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.