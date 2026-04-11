Фестиваль представляет собой музыкальное событие, на котором выступают независимые рок-группы и исполнители, играющие в жанре инди-рок. Инди-рок — это поджанр рок-музыки, который возник в 1980-х годах и стал особенно популярным в 1990-х и 2000-х. Название «инди» происходит от слова «независимый» (independent). Этот жанр характеризуется разнообразием стилей и звуков, сочетая элементы альтернативного рока, пост-панка, фолка, поп-музыки и других жанров, поэтому каждый найдёт музыку себе по вкусу! В составе лучшие петербургские группы и иногородние гости: – Интро Версия, – Матвеев Сад, – Северный Дрим, – Румба комикс, – Юникум, – ЯМы на Асфальте, – За морем, –Румяна (RUM'YANA), – Пропи́лли Пропеллер, – Kerro