Первый в Санкт-Петербурге проект такого формата для мам особенных детей. Гостей ждут авторские изделия ручной работы, новые знакомства и возможность поддержать творчество талантливых женщин. На фестивале представят товары, созданные руками мам, которые воспитывают детей с особенностями здоровья. Для участниц организуют более 20 выставочных мест. Каждая из них сможет рассказать о своём деле и представить свои работы посетителям. «Особенный» — это возможность увидеть, сколько таланта и идей скрывается за повседневными заботами, открыть для себя авторские изделия и поддержать женщин, которые находят силы развиваться и заниматься любимым делом.