Представь: тёмный клуб, вспышки света, сцена и звук, который разрезает пространство. Музыка становится громче, свет — ярче, а зал постепенно превращается в одно целое. Всё это — «Искра Фест». «Искра Фест» — про живой контакт. Про момент, когда музыка перестаёт быть просто фоном и начинает управлять всем вокруг, а обычный концерт превращается в общий движ, где уже невозможно оставаться просто зрителем. На сцене: Лайтсаут Триллер Шекsпир Юла