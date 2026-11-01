Искра Фест
Лиговский просп., 111-113-115В
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от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
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Про событие
Представь: тёмный клуб, вспышки света, сцена и звук, который разрезает пространство. Музыка становится громче, свет — ярче, а зал постепенно превращается в одно целое. Всё это — «Искра Фест». «Искра Фест» — про живой контакт. Про момент, когда музыка перестаёт быть просто фоном и начинает управлять всем вокруг, а обычный концерт превращается в общий движ, где уже невозможно оставаться просто зрителем. На сцене: Лайтсаут Триллер Шекsпир Юла
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